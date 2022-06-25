وفاة عروس في ليلة زفافها بكفر الشيخ بسبب أزمة قلبية.. «ماتت مبتسمة»

الفرحة لم تكن تسعها حين يمسك المأذون بقلمه ودفتره لكتابة الحروف الأولى من اسمها واسم زوجها، هذه اللحظة التي تنتظرها كل فتاة حين تلبس الفستان الأبيض وتزف وسط فرحة الأهالي وتجمع الأصدقاء، ولكن بوسي كان القدر اسرع منها ماتت وهي الفرحة والابتسامة على وجهها الملاك لتزف عروسة إلي الجنة، لتقابل شريك حياتها في حياة أخرى ابدية .

في قرية البياض التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، بدأت الواقعة عندما طلب المأذون توقيع العروسة على قسيمة الزواج، وبدأ التحدث معها ليجدها قد فارقة الحياة وهي مبتسمة، وتم على الفور نقلها إلي مستشفى دسوق العام، وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين وفاتها بسكتة قلبية، وكأنها على موعد بزفافها في الجنة، ورغم حالة الحزن.

شقيق العروس يكشف تفاصيل وفاتها

قال، محسن كامل أبو أحمد، شقيق العروسة، إن شقيقته بوسي في العشرينات من عمرها، ولم يكن لها تاريخ مرضي من قبل ولم تظهر عليها علامات المرض، وأثناء عقد القران، ووسط تجمع الأصدقاء، وأفراد أسرتها حولها، فارقت العروس العشرينية الحياة مرتدية فستان فرحها، وعلى وجهها الابتسامة دون أن يشعر بها أحد.

وأضاف، شقيق العروس، أنها كانت شديدة التعلق بعريسها ووقفت أمامه مبتسمة له، وتنظر له بشدة والتقطت له صورة من هاتفها، وكأنها ابتسامة الوداع الأخير وتحول الفرح الى مأتم بعد أن فارقت الحياة ولكننا راضين بقضاء الله وقدره.

العروس رحلت إثر أزمة قلبية

وتلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مستشفى دسوق العام يفيد وصول جثة عروس تدعى بوسي كامل أبو أحمد في العشرينيات من عمرها، وبالاطلاع على التقرير الطبي تبين وفاتها إثر أزمة قلبية.

وجرى نقلها لمستشفى دسوق العام، وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين وفاتها بسكتة قلبية، وتم تحرير محضر بالواقعة ، وإحالته للنيابة والتي أكدت ان الوفاة طبيعية وأصدرت تصريح بدفن الجثة .