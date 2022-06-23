وزيرة الثقافة تفتتح الملتقى الدولي «جابر عصفور .. الإنجاز والتنوير»

تفتتح الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الملتقى الدولي «جابر عصفور.. الإنجاز والتنوير»، والذي ينظمه المجلس الاعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي بالتعاون مع مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية بالإمارات العربية المتحدة وبحضور مديرها التنفيذى إبراهيم الهاشمي، ومشاركة كوكبة من النقاد والمبدعين والمفكرين من 15 دولة عربية وذلك فى الحادية عشرة من صباح الأحد 26 يونيو ويستمر حتى الإثنين 27 يونيو بمقر المجلس الاعلى للثقافة .

مبدعين ومفكرين ونقاد من 15 دولة عربية ضيوف الملتقى الدولى جابر عصفور

وقالت «عبد الدايم»، في بيان صحفي، إن الملتقى يأتي في إطار خطط وزارة الثقافة ممثلة في المجلس الأعلى للثقافة ومؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية للاحتفاء برموز الثقافة في الوطن العربي، وأضافت أن الراحل الدكتور جابر عصفور قيمة فكرية عظيمة ومن أهم رواد الثقافة في العصر الحديث الذين نجحوا في خلق اتجاهات تنويرية شكلت وجدان أجيالا، مؤكدة أنه ترك أعمالا ومؤلفات أثرت المكتبة الثقافية العربية.

من جانبه قال أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، إن الملتقى يصاحبه معرضا للكتاب يشمل مختارات من مؤلفات الدكتور جابر عصفور والأعمال الصادرة عنه إلى جانب مجموعة من إصدارات هيئات النشر التابعة لوزارة الثقافة وبعض دور النشر الخاصة، وأضاف أن برنامج الملتقى يضم عدد من المحاور الرئيسية وورش العمل والشهادات الحية عن الدكتور جابر عصفور.

وأشار إلى أن فعاليات اليوم الأول، الأحد 26 يونيو، تبدا في الحادية عشر صباحا بالافتتاح ثم كلمة الأسرة تلقيها الدكتورة هالة فؤاد، وكلمة المشاركين في الملتقى يلقيها فخري كريم، وكلمة رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، وكلمة مؤسسة سلطان بن علي العويس تلقيها فاطمة الصايغ عضو مجلس الأمناء، وكلمة الدكتور هشام عزمى أمين عام لمجلس الأعلى للثقافة، وفي النهاية كلمة الفنانة الدكتورة ايناس عبد الددايم وزيرة الثقافة، كما تشمل الفعالات الآتي:

- 12:30 – 2:00 عصرًا الجلسة الأولى بعنوان جابر عصفور أستاذًا وناقدًا ويترأسها عبد العزيز السبيل ويشارك فيها أحمد درويش، زهور كرام، شكري المبخوت، طارق النعمان، محمد بدوي.

- 4:00 – 5:30 مساءً الجلسة الثانية بعنوان جابر عصفور وقضايا التنوير ويراسها ناصر الظاهري ويشارك فيها حسن مدن، شعبان يوسف، نبيل سليمان، نبيل عبد الفتاح، واسيني الأعرج.

- 6:00 – 8:00 مساء الجلسة الثالثة جابر عصفور رائدًا من رواد الثقافة العربية - شهادات - ويترأسها محمد صابر عرب ويشارك فيها حسين حمودة، خليل النعيمي، شريف الجيار، عبد الرحيم العلام، فخري كريم، فوزي الحداد، محمد عفيفي، نبيل حداد.

اليوم الثاني الإثنين 27 يونيو

- 10:30 – 12:00 ظهرًا الجلسة الاولى بعنوان جابر عصفور وقضايا الترجمة ويترأسها محمد شاهين ويشارك فيها أمين الزاوي، أنور مغيث، ثائر ديب، محمد حمدي إبراهيم، مكارم الغمري.

- 12:30 – 2:00 عصرًا الجلسة الثانية بعنوان جابر عصفور وبناء مؤسسات العمل الثقافي ويترأسها سعيد المصري ويشارك فيها بنسالم حميش، خالد زيادة، طالب الرفاعي، عماد أبو غازي.

- 4:00 – 6:00 مساء حلقة نقاشية بعنوان المشروع الثقافي لجابر عصفور ويترأسها حلمي النمنم ويشارك فيها خيري دومة، رشا سمير، عبد الرحيم الكردي، فريدريك معتوق، مجذوب عيدروس، هشام زغلول.