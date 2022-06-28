عضو مجلس الأمة العماني: التنسيق مع مصر مهم لمواجهة التحديات الاقتصادية

قال عضو مجلس الأمة العماني، حاتم الطائي، إن العالم يمر بأزمات قوية جدًا وعنيفة سياسيًا وإقتصاديًا وعلى مستوى القيادات، موضحًا: «نتحدث بشكل مباشر عن تأثيرات الحرب على العالم والمنطقة بشكل خاص، وما يترتب عليها من توترات وتحالفات جديدة وإعادة هيكلة للمشهد العالمي بشكل عام».

عضو مجلس الأمة العماني: العالم يمر بأزمة ارتفاع أسعار طاقة

وأضاف «الطائي» خلال لقاء عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، اليوم الثلاثاء، أن التنسيق المصري العماني في هذا التوقيت مهم للغاية، موضحًا: «العالم يمر بأزمة ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير ثم أزمة الغذاء وأزمة القمح، وهو ما يستوجب التنسيق بشكل أكبر حتى يمكننا مواجهة ومجابهة هذه التحديات كصف واحد».

حاجة ماسة للتعاون بين مصر وعمان

وتابع عضو مجلس الأمة العماني: «القيادة في مصر والقيادة في عمان هناك الكثير من الملفات المشتركة بينهما، وهناك حاجة ماسة إلى التعاون بينهما لمواجهة هذه التحديات الاقتصادية وتنسيق المواقف في المنطقة العربية المشتعلة منذ عقود».