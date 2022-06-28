«سمير فرج»: حديث السيسي معي في احتفال أكتوبر تكريم لي وأنا على قيد الحياة

قال اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إنّ حديث الرئيس السيسي معه خلال احتفالات 6 أكتوبر، بمثابة تكريم له وهو على قيد الحياة، لافتًا إلى سعادته بهذا التكريم كون معظم الأشخاص يتم تكريمهم بعد وفاتهم، منوهًا أنه عقب هذا التكريم ذهب للصلاة بالسيدة نفيسة، ثم زار قبر والدته بمدينة بورسعيد وتحدث معها أثناء جلوسه إلى جوار قبرها.

الأم هي كل شيء بالحياة

وأضاف فرج في حوار مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج «حروف الجر» على راديو «نجوم إف إم»، أن حديثه لأمه تضمن امتنانه لها كونها قامت بتربيته وتعليمه، وهو ما ساهم في وصوله لهذا النجاح، مؤكدًا أن الأم هي كل شيء بالحياة.

تحديات الأم المعاصرة مقارنة بالأم المصرية قديمًا

وأكد الخبير الإستراتيجي أن هناك اختلافا كبيرا بين الأم المصرية قديمًا، والأم المصرية في الوقت الحالي التي تفتقد القيام بدورها على الوجه الأمثل، فضلًا عن تغير الأبناء الذين يقضون معظم وقتهم بالسوشيال ميديا.

وأشار «فرج»، إلى القصور في تعليم الأبناء حاليا السلوكيات الصحيحة والخاطئة، لافتًا إلى أن بعض الأمهات يجتهدن في هذا الأمر، إلا أن اختلاف الثقافة واختلاف الرسالة الإعلامية وظهور مواقع التواصل الاجتماعي يجعل تربية الأبناء تحديا كبيرا للأمهات في هذا الوقت، خاصة أن الآباء ينشغلون كثيرًا في أعمالهم خارج المنزل.

الأم الصعيدية أفضل نموذج للأم ومكانتها عالية لدى أبنائها

وأشاد الخبير الإستراتيجي بالأم الصعيدية، التي عرفها عن قرب خلال عمله 7 سنوات بمدينة الأقصر، واصفًا الأم الصعيدية بـ«الجدعة»، لافتًا إلى أن الشاب في الصعيد يتزوجون في عمر 18 عاما من إحدى فتيات العائلة، ويتركها ويسافر للعمل في القاهرة أو الخليج أو ليبيا كون الصعيد طارد للسكان، تاركًا تربية الأبناء للأم التي تقوم بكل الأدوار من تربية وتعليم وعلاج وإعادة بناء المنزل، منوهًا إلى أن مكانة الأم في الصعيد مكانة عالية جدًا لدى أبنائها.