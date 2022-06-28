بسام راضي: زيارة الرئيس السيسي إلى عمان «أخوية».. وتركز على زيادة الاستثمارات

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لسلطنة عمان تُعد زيارة أخوية، وستركز هذه الزيارة على زيادة الاستثمارات ما بين البلدين، خاصة الاستثمارات العمانية في مصر، موضحًا أن هناك مائدة مستديرة تجمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي غدًا مع عدد من كبار الأعمال العمانيين وعددًا من الوزراء المصريين أيضًا، وسيتم طرح فيها العديد من الملفات من أجل دعم الاستثمارات في مصر.

زيادة التجارة الدولية ما بين البلدين

وأضاف «راضي»، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه يتم تعريف رجال الأعمال العمانيين بالفرص الاستثمارية المتواجدة في مصر، كما أن الوفد الرسمي الذي زار سلطنة عمان مع الرئيس السيسي تمثل في الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعددًا من رجال الأعمال من أجل التركيز على الشق الاقتصادي والاستثماري، فضلًا عن زيادة التجارة الدولية ما بين البلدين، بجانب تناول عدد من الملفات العالمية والدولية والإسلامية، التي تخص المنطقة والعالم أجمع.

القمة العربية - الأمريكية

كما تحدث المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عن القمة المرتقبة التي تجمع دول الخليج، أي دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن، مع الولايات المتحدة الأمريكية بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن، والمزمع عقدها في المملكة العربية السعودية، موضحًا أن القمم واللقاءات التي يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رؤساء الدول سواء في الفترة الحالية أو الماضية تناولت هذه القمة وتم تبادل وجهات النظر بحيث يكون هناك سياق موحد وتوحيد المواقف.

وتابع: «تناول الرئيس السيسي القمة مع الرؤساء الآخرين لإيجاد رسائل محددة وجدول أعمال محدد، وليخرج الاجتماع بقرارات مهمة وتكون هناك استفادة فعلية من القمة المرتقبة التي ستتم بإذن الله».