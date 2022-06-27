بسام راضي يستعرض نشاطات السيسي خلال شهر يونيو.. لقاءات داخلية وخارجية

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم إلى سلطنة عمان تُعد امتدادا لمجموعة من لقاءات الرئيس مع عدد من المسؤولين على مستوى العالم خلال الشهر الجاري، إذ كان هناك زخم كبير في الملف الخارجي خلال هذا الشهر حيث قابل الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره البولندي، وكذلك مفوض سياسة الجوار الأوروبي، ورئيس زيمبابوي، ووزير خارجية تنزانيا، ورئيس الأركان الإماراتي، فضلًا عن قمة شرم الشيخ الأخيرة.

السيسي شارك في منتديات عالمية عديدة

وأشار «راضي»، خلال تصريحات تليفزيونية، إلى قمة شرم الشيخ الثلاثية الأخيرة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك عبد الله الثاني ملك الأردن، وكذلك ملك البحرين، ثم بعد ذلك استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد بالمملكة العربية السعودية، ومن ثم الأمير القطري تميم بن حمد، موضحًا أن الرئيس السيسي شارك في منتديات عالمية مثل القمة التي حضرها الرئيس الأمريكي جو بايدن الخاصة بالتغير المناخي.

العالم يمر بأزمات في قطاع الغذاء والطاقة

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى أيضًا خلال الشهر الجاري عددًا من الاجتماعات مع وزراء في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، للتعرف على آخر تطورات الوضع في العاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن حضوره المؤتمر الطبي الإفريقي، فهناك نشاطات عديدة للرئيس السيسي في وقت دقيق على المستوى العالمي بسبب الأزمات في قطاع الغذاء والطاقة، التي تلزم كل دولة من الدول أن تحشد كل قوتها من أجل السيطرة على الأمور.