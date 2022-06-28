اتحاد العمال: 30 يونيو أخرجت الوطن من نفق مظلم.. ومستمرون في دعم دولتنا

هنأ الإتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة حسن شحاتة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري وفي القلب منه العمال، بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة يونيو 2013، والتي كانت يوماً فارقاً في تاريخ الوطن، انتفض خلالها الشعب ضد قوى الشر والإرهاب لاستعادة الهوية الوطنية والأمن والاستقرار في مشهد مهيب جسد أعظم ثورات العالم.

ملحمة ثورة 30 يونيو

وقال اتحاد العمال في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن الإتحاد ونقاباته العمالية العامة، وكافة المؤسسات التابعة له التي تُمثل الملايين من عمال مصر، يؤكدون أن ثورة 30 يونيو عام 2013، أخرجت البلاد من الظلمات إلى النور، وكانت البوابة الرئيسية لإرساء دعائم الجمهورية الجديدة، التي مهدَّت لها الثورة، في ملحمة وطنية ملهمة جسَّدت الإرادة الحرة للشعب المصري في اختيار حاضره ومستقبله، ليُؤكد مجددًا عزيمته الصلبة وقت المحن، وقدرته على الاصطفاف الوطني خلف قيادته السياسية الحكيمة، والمضي قدما لخلق فرص واعدة للتقدم والنماء من قلب التحديات.

شحاتة: ذكرى 30 يونيو تتزامن مع بدء الحوار الوطني

وقال حسن شحاتة، رئيس الاتحاد، إن الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، تتزامن هذا العام ونحن نبدأ دورة نقابية عمالية جديدة 2022-2026، وكذلك تتزامن مع الاستعدادات الجارية لبدء حوار وطني بين كافة القوى الوطنية، دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما يدفعنا للتأكيد على تطلعنا وثقتنا في هذا الحوار الوطني من أجل المزيد من المكتسبات للعمال، والحفاظ على حقوقهم المشروعة خاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك الاستقرار في مواقع العمل وزيادة الإنتاج.

عمال مصر مستمرون في دعم الدولة المصرية

وأوضح، أن عمال مصر مستمرون في دعم الدولة المصرية، لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ومشاركون في تنفيذ أهداف الثورة، ومساندة كافة المشروعات الوطنية العملاقة، وتأييد قرارات وتوجيهات، وبرامج الحماية الاجتماعية وتحسين الأجور والحياة الكريمة للعمال، وتوفير بيئة عمل لائقة لهم، وأمان وظيفي، وتشريعات تحقق التوازن في علاقات العمل، والحفاظ على الصناعة الوطنية، وفي الوقت نفسه مشاركة القطاع الخاص في قاطرة النمو الاقتصادي الغني بالوظائف وفرص العمل في ظل الجمهورية الجديدة.