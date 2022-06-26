سحر الجعارة: دولة 30 يونيو رسخت الكثير من مبادئ المساواة وعدم التميز

قالت سحر الجعارة، الكاتبة الصحفية، إن دولة 30 يونيو، رسخت الكثير من مبادئ المساواة وعدم التميز، مشيرة إلى أن تمكين المرأة، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن هذا الأمر لن يحدث إلا بعد تأهيل المجتمع لذلك، وهو ما يحدث حاليا بالفعل.

تمكين المرأة يجر عبر قوانين وقرارات رئاسية

أضافت «الجعارة»، خلال استضافتها ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، المذاع على فضائية «DMC»، أن تمكين المراة يجر حاليا عبر قوانين وقرارات رئاسية، لتطبيق ما جاء بالدستور المصري، لكن المواطنين ليس لديهم الوعي الكافي، لتطبيق مفهوم المواطنة على الجميع.

الجعارة: يجب تجديد الخطاب الديني

واستطردت: «تناول الأعمال الدرامية، بما يخص المواطنة بين المسيحيين والمسلمين، بها حساسية شديدة بالتناول، ومع طرح مثل تلك النقاط على الناس، فلا يرغب المواطنين في الحديث حول الدين، والمتلقي محتاج تأهيل من دور العبادة والتعليم، حتى لا يظن أن ما يحدث مجرد وهم تجاه تجديد الخطاب الديني».

وأوضحت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، دائما يتحدث عن ضرورة إحداث طفرة حقيقية في تجديد الحوار الديني، من أجل صناعة التعايش والتقارب بين المواطنين بعضهم البعض، إذ أن التعصب الديني خاصة، دائم ما يكون لدى الأكثرية وليست الأقلية.

وتابعت: «الشبكة العنكبوتية لا توجد قوانين للسيطرة عليها، وفي وزارة الأوقاف نجح الوزير في السيطرة على كافة المنابر والمساجد، ولكن وبالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي فلم يتمكن أحدا من السيطرة عليها».

وطالبت الكاتبة الصحفية، بتبني فكرة لتدشين مشروع فكري قومي يشمل الإعلام والتعليم والفن والثقافة بكل فروعها، ولا يوجد به الدين، «عايزين ننقي ما ترسب في العقل المصري، إذ أنه مع إنشاء إنسان مصري مستنير، سيكون قادرا على الفرز، وعدم الانصياع للجماعات الإرهابية».