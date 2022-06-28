أسعار خام الحديد ترتفع إلى أعلى مستوى منذ أسبوعين

انتعشت أسعار شحنات خام الحديد التي تحتوي على تركيز 63.5% من الحديد لتسليمها إلى ميناء تيانجين لتصل لنحو 125 دولارًا للطن، وهو مستوى لم تشهده الأسواق منذ ما يقرب من أسبوعين، وسط توقعات قوية للطلب تزامنا مع تخفيف القيود التي يسببها فيروس كورونا في شنجهاي ومدن صينية أخرى.

ومن المقرر أن يستأنف العديد من صانعي الصلب الإنتاج المتعثر، وسط تراجع هوامش الربح، وعدم كفاية الطلب لتجديد المخزونات، ومع ذلك فإن المخاوف المستمرة من أن التباطؤ الاقتصادي العالمي الناجم عن تشديد السياسة النقدية من البنوك المركزية الرئيسية من شأنه أن يضعف الطلب على المعدن، ويجب أن يحد من أي ارتفاع كبير في الأسعار في الأشهر المقبلة.

سلسلة تراجعات جماعية

وكانت الفترة الماضية، شهدت تراجعات جماعية لأسعار مدخلات صناعة الصلب، وسجلت أسعار خام الحديد تراجعات في الأسبوع الماضي لتهبط إلى 115 دولار للطن، بعدما سجلت121 دولار للطن، وبلغت 141 دولار للطن في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، هبوطا من 139 دولار للطن، عقب ما شهدته من تراجع خلال الأسابيع الثلاثة بداية من منتصف أبريل، حيث سجلت 139 دولار للطن في أول مايو، مقارنة بـ 146 دولار في الأسبوع الأخير من الشهر قبل الماضي، ونحو 150 دولارا في تعاملات 22 أبريل، و154 دولار في تعاملات الأسبوع الثاني من أبريل.

وتسببت مخاوف الركود في تراجع سعر حديد التسليح ليهبط إلى ما بين 610 – 660 للطن، كما هبطت أسعار الخردة إلى 329 دولار للطن، مقارنة بـ363 دولارا للطن في الأسبوع الماضي، ونحو 413 دولارا في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، ومقابل 490 دولار للطن في الأسبوع الثاني من الشهر الماضي، ومقارنة بنحو 535 دولار للطن، بعدما تراجع بأكثر من 100 دولار في الطن الأسبوع الأول من شهر مايو.