أسعار الحديد تواصل الانهيار.. والبيليت يتراجع 50 دولارا في أسبوع

واصلت أسعار الحديد ومدخلات صناعة الصلب انهيارها الذي بدأته قبل نحو شهر ونصف، على خلفية تباطؤ الاقتصاد العالمي، وسيطرة توقعات الركود الاقتصادي على الأسواق، وشهدت أسعار خام الحديد والبيليت والخردة وحديد التسليح تراجعات كبيرة خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، بالمقارنة مع الأسبوع الثالث من الشهر، والأسابيع السابقة له.

أسواق الصلب العالمية

وبحسب بيانات أسواق الصلب العالمية، فقد تراجع سعر حديد التسليح ليهبط إلى ما بين 610 – 660 دولارا للطن، مقابل ما بين 695 - 710 دولارات للطن في الأسبوع الماضي، أي بتراجع قيمته 50 دولار في المتوسط، وبالمقارنة مع ما بين 725 : 740 دولارا للطن في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، وما بين 880 : 900 دولارا، في تعاملات الأسبوع الأول من الشهر الماضي، ما يشير إلى الانهيار الكبير في الأسعار.

أسعار الخردة

وهبطت أسعار الخردة إلى 329 دولار للطن، مقارنة بـ363 دولار للطن في الأسبوع الماضي، ونحو 413 دولارا في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، ومقابل 490 دولارا للطن في الأسبوع الثاني من الشهر الماضي، ومقارنة بنحو 535 دولارا للطن، بعدما تراجع بأكثر من 100 دولار في الطن الأسبوع الأول من شهر مايو، حيث هبطت الأسعار من مستويات قياسية بلغت 620 دولارا في منتصف أبريل، ونحو 653 دولارا في تعاملات 22 أبريل، ثم 550 دولارا للطن في الأسبوع الأخير من أبريل.

أسعار خام الحديد

أما أسعار خام الحديد فقد تراجعت إلى 115 دولار للطن، بعدما سجلت121 دولارا للطن، وبلغت 141 دولارا للطن في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، هبوطا من 139 دولار للطن، عقب ما شهدته من تراجع خلال الأسابيع الثلاثة بداية من منتصف أبريل، حيث سجلت 139 دولارا للطن في أول مايو، مقارنة بـ146 دولار في الأسبوع الأخير من الشهر قبل الماضي، ونحو 150 دولارا في تعاملات 22 أبريل، وحوالي 154 دولارا في تعاملات الأسبوع الثاني من أبريل.

أسعار مربعات الصلب

وتراوحت أسعار مربعات الصلب «البيليت» ما بين 500 – 580 دولارا للطن، مقارنة مع ما بين 545 - 640 دولارا للطن الأسبوع الماضي، أي بتراجع بنحو 50 دولار في المتوسط، وبالمقارنة بما بين 585 ا- 620 دولارا للطن، مقابل ما بين 610 - 660 دولارا للطن لنفس الفترة من الشهر الماضي، وكانت أسعار البيليت تراوحت بين 680 - 730 دولارا للطن في الأسبوع الأول من الشهر الماضي.