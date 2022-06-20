انخفاض أسعار خام الحديد 7% عالميا.. واستقراره في السوق المحلية

انخفضت أسعار خام الحديد بأكثر من 7% خلال تعاملات، اليوم الاثنين، متخلية عن جميع مكاسبها المسجلة هذا العام، مع تزايد التوقعات باحتمالية انخفاض الطلب المحلي في الصين.

ووفقاً لوكالة «بلومبرج» تضرر استهلاك خام الحديد بسبب تراجع سوق العقارات الصيني في ظل مواجهة البلاد لانتشار فيروس «كوفيد-19»، ومع ذلك يظل هناك بعض التفاؤل بأن تخفيف القيود المرتبطة بالفيروس على مدار الشهر الماضي من شأنه تحفيز النشاط الاقتصادي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام الحديد المتداولة في سنغافورة خلال اليوم بنسبة 7.4% إلى 111.20 دولار للطن، بحسب بيانات «بلومبرج»، كما تراجعت العقود الآجلة في داليان بنسبة 8.3%، وانخفضت العقود الآجلة لفحم الكوك الصيني بنسبة 7.1% إلى 2414.5 يوان للطن.

تراجع معدلات إنتاج أفران الصهر في الصين لأول مرة منذ مايو

ويأتي ذلك بعدما تراجعت معدلات إنتاج أفران الصهر في تانجشان الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ منتصف مايو، حيث قالت شركة الاستشارات «ماي ستيل» في مذكرة حسبما نقلت «بلومبرج»، إن المزيد من المصانع في مركز صناعة الصلب تخفض الإنتاج لإجراء الصيانة بسبب هوامش الربح الضعيفة، إذ انخفض مؤشر أرباح الصلب الصيني بنسبة 90% تقريبًا هذا الشهر.

ثبات أسعار الحديد محلياً اليوم

على المستوى المحلي شهدت أسعار الحديد في مصر استقراراً اليوم الأثنين الموافق لـ 20 يونيو الحالي وانخفضت أسعار الحديد محلياً على مدار الشهر الماضي أذ انخفض سعر طن الحديد في مصر سجلت خلال مايو نحو 7500 جنيه، ليخسر سعر حديد التسليح نحو 3000 جنيه من قيمته، بينما خسر سعر طن حديد المسطحات 4500 جنيه من قيمته دفعة واحدة ليهبط من 25 ألف جنيه إلى 21.500 ألف جنيه.