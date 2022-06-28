«عبدالرازق» يهنئ السيسي بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو: أنتم أمل مصر

أرسل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برقية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، هنأه فيها بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

استعادة هوية الوطن

وقال رئيس مجلس الشيوخ في برقيته: «الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتراما وتقديرا، بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء مجلس الشيوخ، يسعدني أن أبعث إليكم أسمى آيات التهاني مقرونة بأطيب الأمنيات، بموفور الصحة والعطاء بمناسبة حلول الذكري التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة، التي كانت وما زالت علامة فارقة في تاريخ الوطن، جسدت ملحمة شعبية قادها المصريون، بخروجهم في انتفاضة ضد قوى الظلام والشر، حتى استعاد الوطن هويته».

ثورة 30 يونيو المجيدة

وأضاف عبدالوهاب عبدالرازق: «كنتم يا فخامة الرئيس وما زلتم أمل هذا الشعب الحر الأبي، وإذ انتهز هذه المناسبة متجها إلى المولى عز وجل، بالدعاء أن يعيدها على سيادتكم بالتوفيق والسداد، وعلى الوطن الغالي بالرقي والازدهار، حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق النصر خطاكم».