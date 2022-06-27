سامي عبد العزيز: مصر كانت مخطوفة وعلى وشك الإفلاس قبل ثورة 30 يونيو

قال الدكتور سامي عبد العزيز، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إنه يجب على الإعلام تعريف الأجيال القادمة كيف كانت مصر مخطوفة وإلى أين كان الطريق، لافتا إلى أنه لا يتمنى رؤية تلك المشاهد مرة أخرى ولكن يجب أن يعلم الجيل الجديد أن مصر كانت «مخطوفة» قبل ثورة 30 يونيو: «كنا خايفين ننزل ولادنا من البيت وكنا بنحمى بيوتنا بنفسنا».

مصر كانت مختطفة من الداخل

وأوضح « عبدالعزيز » خلال استضافته في برنامج «حديث الأخبار» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن مصر كانت مختطفة من الداخل والتعامل معها تم من الخارج، وشهدت مصر ظلاما في الحياة في تلك الفترة وانتشار حالة الخوف والرعب من المستقبل المسيطرة على المجتمع، لافتا إلى أن من عاش تحت الأرض في الظلام لا يمكنه العيش في النور وفوق الأرض «سرعة الغباء جعلت حرارة الثورة تعلى قبل الآوان، والإخوان لم يعرفوا معنى شعب مصر ومعنى كلمة الدولة وكانوا مجرد تنظيم إرهابي».

وأشار «عبد العزيز» إلى أنه تلقى خبر استشهاد 16 بطلا من أبطال القوات المسلحة بدموع وحزن، وتأكد الجميع أن مثل هذه العمليات الإرهابية لم تكن فقط من جانب تلك التنظيم الإرهابي المصري حينما تكشفت وجوه الإرهابيين الدوليين.

مصر كانت تختطف من الداخل بعد خروج الإرهابيين

وأكد أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن مصر كانت تختطف من الداخل بعد خروج الإرهابيين: «مشهد مبكى لما نشوف الإرهابين بيحتلفوا بانتصارات أكتوبر والعبور، مصر كانت على وشك الإفلاس بسبب العزالة السياسية والانقطاع السياحي ولم تكن الدولة تملك احتياطي نقدي يكفي لشراء الطعام لمدة شهر وفقا لما أعلنه البنك المركزي آنذاك»