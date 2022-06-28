«ايتيدا»: نستهدف مضاعفة عائدات مصر من الصادرات الرقمية ثلاث مرات

أكد المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا»، أن السوق المصرية أصبحت مقصدا حيويا لصناعة التعهيد حول العالم خاصة في ظل الظروف العالمية على مدار الأعوام القليلة الماضية والتي بدأت بانتشار فيروس كورونا، مرورا بالحرب شرق أوروبا والتي عضدت من مكانة مصر كسوق جاذبة ومستهدفة لصناعة التعهيد بفضل الخبرات المتراكمة لدى العاملين فيها والموقع الجغرافي المتميز والبنية التحتية التي تستطيع تلبية احتياجات العملاء .

استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية في ملتقى التشبيك الثاني الذي تنظمه «اتصال»، نواة منظمات المجتمع المدني لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع عدد من الشركات المحلية والعالمية، وأضاف «محفوظ»، أن مصر أطلقت في فبراير الماضي استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد خلال الفترة من 2022- 2026 خاصة وأن هناك أربعة محاور رئيسية ترتكز عليها الاستراتيجية وأبرزها IT Service ،Business Process Services ,Knowledge Services ،Engineering Research &Development، حيث يبلغ حجم السوق أكثر من 320 مليار دولار سنويًا وتستحوذ الولايات المتحدة الأمريكية على النصيب الأكبر من هذه الصناعة بواقع 160 مليار دولار تليها المملكة المتحدة بـ 38 مليار دولار وتمثل منطقة الشرق الأوسط 5 مليارات دولار فقط ولذلك لمصر فرصة عظيمة للنمو في هذا المجال خاصة مع توافر الفرص المتاحة.

تزايد أعداد الخريجين من الجامعات المصرية

وأضاف أن حجم العمالة في هذا المجال بلغ 100 ألف موظف خلال العام الماضي فقط لمتخصصين يعملون في مجال تصدير الخدمات، 70 % منهم في الشركات الكبيرة والنسبة المتبقية في الشركات الصغيرة والمتوسطة، واصفًا هذه الصناعة بأنها صناعة مهمة وكثيفة العمالة في ظل تزايد أعداد الخريجين من الجامعات المصرية سنويًا والتي يبلغ 600 ألف خريج.

وعن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الصدد أكد محفوظ، أننا نتواصل مع الشركات العالمية الكبرى في هذا الصدد للترويج لمصر علاوة على التواصل مع المستشارين الدوليين من خلال تزويدهم بكافة البيانات والمعلومات عن السوق المصرية كما نتواصل مع الأسواق الخارجية من خلال المشاركة في المعارض الدولية وحضور المؤتمرات الكبرى والتأكيد على أن السوق المصرية هي أفضل وجهة للشركات العالمية باعتبارنا الأرخص سعرا والأكثر جودة في تقديم الخدمات علاوة على تميزنا في Time Zone مقارنة بعدد آخر من المنافسين.

استكمال المناقشات فى جلسة حوارية بعد عطلة عيد الأضحى

وتابع الرئيس التنفيذي لـ«ايتيدا»، أننا نستهدف في الاستراتيجية مضاعفة عائدات مصر من التصدير الرقمي بحلول عام 2026 إلى ثلاثة أضعاف ما هو موجود في الوقت الحالي.

وفي نهاية اللقاء تم تقديم مقترح باستكمال المناقشات فى جلسة حوارية بعد عطلة عيد الأضحى لمناقشة كيفية توفير الكوادر المدربة لصالح شركات جمعية «اتصال».