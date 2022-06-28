رفع 84% من تراكمات القمامة في شبرا الخيمة.. والمحافظ يحذر رؤساء الأحياء

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، استمرار المتابعة الميدانية لأعمال رفع تراكمات القمامة من أحياء غرب وشرق شبرا الخيمة حتى الانتهاء منها بالكامل؛ بهدف رفع مستوى النظافة العامة لخلق بيئة نقية وصحية للأهالي بالتعاون معهم كونهم شريك أساسي في الارتقاء بمستوى النظافة العامة.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ التي استمرت للساعات الأولى من صباح اليوم؛ لمتابعة نسب إنجاز رفع تراكمات القمامة من شوارع أحياء غرب وشرق شبرا الخيمه لتسريع وتيرة العمل، والوقوف على معدلات تنفيذ أعمال تطوير شارع أحمد عرابي.

رفع تجمعات القمامة بشبرا

ووصلت نسبة رفع التراكمات إلى 84٪ مع استمرار العمل حتى الانتهاء منها بالكامل، ومن ثم رفع أي تجمعات أخرى للقمامة سواءً في الشوارع الرئيسية أو الفرعية، بالتعاون والدعم بمعدات مدينة قليوب ومدينة طوخ.

عدم السماح بتراكمات جديدة للقمامة

ووجه محافظ القليوبية ببذل مزيد من الجهد للانتهاء من رفع التراكمات تمامًا ونقلها للمقلب العمومي، وعدم السماح بعودة تلك التراكمات مرة أخرى، والعمل بخطة زمنية محددة بين الأحياء لرفع أي تراكمات أولًا بأول للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وشدد المحافظ على رؤساء المدن والأحياء بضرورة الالتزام وتكثيف المتابعة الميدانية لجميع الأعمال سواء كانت تحسين مستوى النظافة العامة، أو إزالة الإشغالات التي تعيق حركة السير والمارة، أو أعمال التطوير الجارية وسير العمل فيها للانتهاء في المدة الزمنية المحددة.