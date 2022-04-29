محافظ القليوبية يتفقد أعمال رفع تراكمات القمامة بشبرا الخيمة

شدد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية على ضرورة التواجد الميداني بالشوارع ومتابعة ورديات النظافة للحفاظ على المظهر العام وخاصة في فترة الإجازات وعيد الفطر المبارك، موجهاً بتوحيد الجهود للتعامل الفوري مع كافة تجمعات القمامة وضبط جميع المركبات التي تقوم بإلقاء القمامة والمخلفات في الشارع والتحفظ عليها بعد الانتهاء من رفع تلك التراكمات، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة التزام العمال بارتداء الزي الرسمي لهم حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للمحافظ على هامش حملة قادها المحافظ في شبرا الخيمة في الساعات الأولى من صباح اليوم لمتابعه أعمال تراكمات القمامة بشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ واللواء أحمد علي مرزوق رئيس مركز ومدينة شبرا الخيمة واللواء ماهر محمد كامل رئيس حي غرب شبرا الخيمة.

أسفرت الحملة عن رفع تراكمات القمامة على امتداد الشارع بما يقرب من 1400 طن ونقلها لمدفن العبور.

الانتهاء من رفع تراكمات القمامة

وتجدر الإشارة إلى أن محافظ القليوبية أصدر تعليماته بضرورة الانتهاء من رفع كافة التراكمات ونقلها مباشرة لمدفن العبور، فضلاً عن توجيه الدعم من مركز ومدينة قليوب بعربات ولوادر مع معدات حي غرب شبرا الخيمة لسرعة الانتهاء من نقل التراكمات حفاظاً على صحة مواطني شبرا الخيمة وتوفير بيئة صحية لهم.

تكثيف العمل في العيد

مؤكداً على تكثيف عمل المعدات والنوبتجيات اليومية وخاصة أيام العطلات الرسمية وعطلة عيد الفطر المبارك.

في سياق أخر تابع محافظ القليوبية أعمال تطوير كوبري عرابي بحي غرب شبرا الخيمة الجاري تطويره ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة لتيسير الحركة المرورية، حيث تم الانتهاء من عمل بلدورات على الجانبين بمسافة 450 متر طولين وجار استكمال باقي الأعمال.

كما وجه بتشغيل أعمدة الإنارة أعلى الكوبري مؤقتاً لحين الاستبدال بأعمدة إنارة جديدة لسهولة الرؤية والحفاظ على سلامة المارة وتيسيراً على مواطني مدينة شبرا الخيمة.