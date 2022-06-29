حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 29-6-2022 مهنيا وعاطفيا

برج الحمل هو أول الأبراج الفلكية وينتمي للأبراج النارية، إذ يتميز مولود البرج بشخصيته القوية فهو يستطيع أن ينفذ وجهة النظر بغض النظر عن مختلف الآراء من حوله، كما أنه يثق بقدراته الذاتية بشكل كبير وقدرته على تحقيق كل ما يتمناه بغض النظر عن العقبات المختلفة التي تواجهه.

مواصفات برج الحمل

ويتسم مولود برج الحمل بالعناد الشديد فهو طبعه حاد ويحب أن ينفذ ما يريده دون الاهتمام بالآخرين لكنه أيضا طيب القلب ومتسامحًا بدرجة كبيرة عندما يقوم الغير بأخطاء تجاهه، وأبرز عيوبه حب التملك فهو يعتبر من يحبه ملكه في كل أفعاله مما يجعل أحبائه يشعرون بالضيق منه.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد، خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الحمل اليوم الأربعاء الموافق 29 يونيو، استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها كما يلي:

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الحمل بضرورة حماية أنفسهم لتجنب أي أعداء تتسبب في الإزعاج بشكل قد يجعلهم يشعرون بالضيق أو الحزن من الغير، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الحمل.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر الجديد في مربع برجك وعليك أن تسيطر على تقلباتك المزاجية اليوم لكي تتصرف بحكمة في مختلف المواقف التي تقع بها، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الحمل.