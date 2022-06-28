حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 28-6-2022 مهنيا وعاطفيا

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد الأبراج السماوية الـ12، عن تأثير تحركات الفلك على يومهم سواء على المستوى العملي أو العائلي، وهو ما يهتم عدد من كبير من الأشخاص بمتابعته بشكل يومي.

وفي السطور التالية، يقدم موقع بوابة «الوطن» ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 28-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمدك باللباقة والدبلوماسية ويؤكد على نضجك وفصاحتك.

حظك اليوم برج الحمل 28-6-2022 على الصعيد العاطفي

تستطيع اليوم أن تؤثر بلطف فيمن حولك، فقط عليك أن تجتهد لتحقق ذلك.

حظك اليوم برج الثور 28-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني قد يجعلك مشتتا، لذا ضاعف حذرك واعتن بخطواتك مهما كانت الضغوط لتحقق فائدة.

حظك اليوم برج الثور 28-6-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط الوقت مناسبًا للاهتمام بمشاكل عالقة إذ تستطيع أن تجد حلا لها إذا اعتمدت اللباقة.

حظك اليوم برج الجوزاء 28-6-2022 على الصعيد المهني

القمر وعطارد في برجك يدعمانك وتعبر عن رغباتك وما تنتظره بلباقة وتكسب التقدير.

حظك اليوم برج الجوزاء 28-6-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك يدفعك نحو الاهتمام بمظهرك وتبدو متألقا.

حظك اليوم برج السرطان 28-6-2022 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تستمع للنصائح وأن تدرسها ولا تتسرع اليوم في قراراتك.

حظك اليوم برج السرطان 28-6-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر وليس في صالحك اليوم أن تتجه للأضواء والظهور، ولا تتبرع بالحديث عن حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج الأسد 28-6-2022 على الصعيد المهني

القمر وعطارد في منزلك الحادي عشر يدعمان اليوم علاقاتك الاجتماعية والمهنية، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 28-6-2022 على الصعيد العاطفي

ولمواليد برج الأسد، فأن فينوس يمنحك روحا ودودة وقد تضع برنامجا يجمعك بمن تحب وتسعد بتواجدك معه.

حظك اليوم برج العذراء 28-6-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق مما يجعلك تميل للعصبية، ولا تدع تفاصيل تافهة تسبب لك الإحباط، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 28-6-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تعتمد اللباقة والإقناع في عرض آرائك.

حظك اليوم برج الميزان 28-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ وقد يجعلك ذلك موفقا في المال والأعمال، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 28-6-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس تدفعك للتعاطف ومشاركة من تحب وتتقاسم الآلام مع من يعانون والوقت مناسب للسفر والرحلات.

حظك اليوم برج العقرب 28-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات والوقت مناسبا للبيع والشراء وأيضا للتطور والتغيير والقيام بخيارات مهمة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 28-6-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم تتمتع بحضور أخاذ مما يساعدك على الاقتراب بود ممن تحب.

حظك اليوم برج القوس 28-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تحذر التسرع في توقيع العقود والأوراق وكن ملتزما، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس 28-6-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم يطالبك الفلك بالصبر في علاقتك بالأحباب أو بشريك حياتك.

حظك اليوم برج الجدي 28-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل واليوم تتمتع بالطاقة والنشاط والوقت مثالي للإنجاز، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجدي 28-6-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش، فينوس في منزلك السادس تساعدك على إدارة حياتك العاطفية بحكمة واتزان.

حظك اليوم برج الدلو 28-6-2022 على الصعيد المهني

يمدك الفلك بطاقة أخاذة، ويعدك ببداية صفحة جديدة أو تتخذ اتجاها جديدا تحلم به.

حظك اليوم برج الدلو 28-6-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يساعدك اليوم على القيام بخطوات حاسمة للاقتراب ممن تحب وتستطيع أن تبعث الحماس فيمن حولك.

حظك اليوم برج الحوت 28-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك مما يجعلك تميل للعصبية وعليك أن تتفادى مصادر الإزعاج خاصة في نطاق العائلة.

حظك اليوم برج الحوت 28-6-2022 على الصعيد العاطفي

إذا شعرت بالتوتر فلا تتردد في طلب مساعدة البعض ممن تثق بهم.