هاني محمود: الرئيس شدد على خلق ثقافة عمل حكومي جديدة

قال المهندس هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إنّ الدولة المصرية استغلت فرصة العاصمة الإدارية الجديدة لنقل خبرة تدريب العاملين فيها إلى كل موظفي الجهاز الإداري للدولة، وفي البداية واجهت صعوبة في تدريب 6 ملايين موظف، مضيفًا أن رئيس الوزراء وجّه بأن يتلقى موظفو العاصمة الإدارية الجديدة التدريب، والرئيس السيسي أكد خلق ثقافة عمل حكومي جديدة في مصر.

قيمنا قدرات 60 ألف موظف في اللغتين العربية والإنجليزية

وأضاف مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: «قيّمنا قدرات 60 ألف موظف في اللغتين العربية والإنجليزية ومهارات الحاسب الآلي والمهارات الشخصية وتم التقييم ببرامج عالمية لأن المردود سيكون قويًا وأفضل من ذي قبل».

إيقاف تعيين الموظفين في الجهاز الإداري

وتابع مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، أنه جرى وقف تعيين الموظفين في الجهاز الإداري للدولة إلا عن طريق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: «يتم الإعلان عن الوظيفة من خلال الجهاز في جميع وسائل الإعلام، ونحدد فترة أسبوعين للتقديم ونضع الشروط».

اكتسبت خبرتي من الشركات العالمية ونطبقها وخبرات زملائي في الجهاز الحكومي

واستكمل مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري: «من تنطبق عليه الشروط، نخصص له امتحانًا على الحاسوب، واكتسبت خبرتي من الشركات العالمية ونطبقها وخبرات زملائي في الجهاز الحكومي»، لافتا إلى إنشاء مركز ضخم حتى يتم امتحان الموظفين فيه بأكبر عدد في نفس الوقت، بواقع 300 شخص في اليوم، وبعد الانتهاء من الامتحانات يتم عقد مقابلة شخصية من لجنة مكونة من خبراء للتأكد من شخصيتهم ومناسبتهم في الوظيفة، ولا تدخل بشري على الإطلاق.

ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه مقاليد الحكم وضع ملف الإصلاح الإداري على رأس أولويات الدولة: «مجموعة كبيرة من الوزارات والمؤسسات حددت 4 محاور لتطوير الجهاز الإداري».

وأضاف مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري: «أول محور هو التنمية البشرية، نعمل في هذا التطوير منذ 7 سنوات ولم يغادر موظف واحد الجهاز الإداري للدولة رغمًا عنه، وبالنسبة إلى العنصر البشري فنحن مهتمون بتدريبه وتنمية قدراته بعدما هُمش لفترات طويلة».

ويتضمن المحور الثاني ميكنة الخدمات الحكومية: «في الماضي، تم إهمال مسألة التدريب، وسيكون المحور الثاني الذي سنعمل عليه هو ميكنة الخدمات الحكومية، والمحور الثالث هو تبسيط الإجراءات الحكومية، والرابع مكافحة الفساد، وإذا أنجزنا آخر 3 أهداف ومحاور سنحقق إنجازات رائعة».