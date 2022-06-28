رئيس جامعة الجلالة: بدء تدريس 5 برامج بالشراكة مع أريزونا الأمريكية

قال الدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة ومستشار وزير التعليم العالي للعلاقات والاتفاقات الدولية، إن الاتفاقية المبرمة مع جامعة «أريزونا»، المصنفة من أفضل 130 جامعة على مستوى العالم من الاتفاقيات الهامة، لافتًا إلى أن العمل على هذه الاتفاقية بدأ قبل إنشاء جامعة الجلالة.

زيادة البرامج المتضمنة في الاتفاقية إلى 30 برنامجًا

وأضاف الشناوي في حوار مع الإعلامية أسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، بمقر جامعة الجلالة، أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، قام بزيارة جامعة أريزونا بعد اختيار تم بعناية فائقة في يناير 2020، موضحًا أن هذا العام يضم 5 برامج يتم تدريسها بجامعة الجلالة بالشراكة مع جامعة أريزونا في مجال الهندسة وإدارة الأعمال وعلوم الكمبيوتر، منوهًا إلى استهداف الجامعة زيادة الاتفاق ليصل إلى 30 برنامجًا.

شهادتان معتمدتان للخريج إحداهما دولية

وأوضح القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة ومستشار وزير التعليم العالي للعلاقات والاتفاقات الدولية أن الطالب يحصل على شهادتين عند التخرج، شهادة من جامعة الجلالة وأخرى من جامعة أريزونا معتمدة دوليًا، لافتًا إلى أن جامعة أريزونا هي الجامعة المصنفة رقم «1» في الابتكار داخل أمريكا، فضلًا عن كونها مصنفة الثانية على مستوى العالم في التنمية المستدامة، وأنها أفضل جامعة بالولايات المتحدة الأمريكية.

15 أستاذًا من جامعة هيروشيما يدرسون بالبرامج المختلفة بالجامعة

وتابع الشناوي أن هناك اهتمامًا بأن تتيح جامعة الجلالة للطالب الثقافات المختلفة، بحيث لا تقتصر البرامج المقدمة على ثقافة واحدة، وهو ما قامت به جامعة الجلالة من خلال الاتفاقية المبرمة مع جامعة هيروشيما، لافتًا إلى وجود 15 أستاذًا من جامعة هيروشيما وهم: 5 بمجال طب الأسنان، و5 بمجال الهندسة والعمارة، إضافة إلى وجود 5 أساتذة في اللغة اليابانية.