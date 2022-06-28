نائب رئيس جامعة الجلالة: اختبارات القبول فرصة ثانية لطلاب الثانوية

قال الدكتور طارق أبو المعاطي، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الجلالة للشؤون الأكاديمية، إن الجامعات الأهلية لا تعتمد فقط على مجموع الثانوية العامة كشرط وحيد للقبول بها، إنما يتطلب القبول اجتياز اختبار قبول يمثل 30% من درجة القبول بها.

70% من درجة القبول ترجع إلى نتيجة الثانوية العامة

وأضاف أبو المعاطي، في حوار مع الإعلامية أسماء يوسف في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، والذي عُرض من مقر جامعة الجلالة، أن 70% من درجة القبول ترجع إلى نتيجة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأن الاختبار يتضمن 30% من درجة القبول الذي يقيس مدى قدرة الطالب على الالتحاق بالبرنامج الذي يرغب في دراسته.

اختبارات القبول بالجامعات الأهلية تحقق فائدة للطلاب

وأوضح القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الجلالة للشؤون الأكاديمية، أن اختبار القبول يحقق فائدة كبيرة، حيث يمنح الطالب فرصة ثانية، لافتًا إلى أن امتحانات الثانوية العامة تتم في يوم واحد، وبالتالي قد يتعرض الطالب لظرف يجعله غير قادر على الأداء بالصورة المرغوبة، لذلك تتيح له اختبارات القبول فرصة ثانية لتعويض درجاته وتحقيق رغبته.

إتاحة الاختبار بأكثر من مجال للقبول بالجامعات الأهلية

وتابع أبو المعاطي، بأنه من بين مزايا اختبارات القبول بالجامعات الأهلية، هي تعرف الطالب نفسه عن إمكانية دراسة برنامج أم استبداله ببرنامج آخر، منوهًا بإتاحة المجال للطلاب للاختبار بأكثر من مجال، مثل المجالات الصحية والهندسية وغيرها.