«نائب رئيس جامعة الجلالة»: لدينا برامج دراسية مخصصة للعائدين من أوكرانيا

قال الدكتور طارق أبو المعاطي القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الجلالة للشؤون الأكاديمية، إن جامعة الجلالة بدأت في الاستعداد لاستقبال طلاب الثانوية العامة من خلال تجهيز اختبارات القبول واستقبال الطلاب، إضافة إلى استعداد العيادات للكشف الطبي على الطلاب، لافتًا إلى أن التجهيزات تتضمن أن يحصل الطالب على كل خدماته من مكان واحد.

إقبال على التحويلات من جامعات الخارج

وأضاف «أبوالمعاطي» في حوار مع الإعلامية أسماء يوسف في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc» بمقر جامعة الجلالة، أن الجامعات الأهلية تقبل بالتحويلات من الجامعات خارج مصر، لافتًا إلى وجود عدد كبير من طلبات التحويل لطلاب بجامعات خارج مصر، نتيجة زيادة الوعي بمستوى الجامعات الأهلية المرتفع في التعليم.

برامج مخصصة للطلاب المتضررين من الحرب الروسية الأوكرانية

وتابع القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الجلالة للشئون الأكاديمية أنه جرى استقبال طلاب أوكرانيا طبقًا لتوجهات الدولة باحتضانهم، منوهًا بإعداد برامج مخصصة للطلاب القادميين من أوكرانيا نظرًا لانضمامهم المتأخر عن بداية العام الدراسي نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن أي طالب يقدم شهادة بأنه أدى الامتحان الأساسي يتم الانتهاء من إجراءات التحاقه بالمستوى التالي مباشرة.

نظام الساعات المعتمدة وتخرج الطالب فور الانتهاء منها

وأشار أبوالمعاطي إلى أن النظام المعتمد للدارسة في الجامعات الأهلية هو نظام الساعات المعتمدة، والذي يعتمد بالأساس على إلتزام الطالب بعدد معين من الساعات، ويتم التخرج مباشرة فور الانتهاء من عدد الساعات المعتمدة لكل طالب.