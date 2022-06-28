جامعة الجلالة: نشاط مميز لاتحاد طلاب الجامعات الأهلية في أولى سنواته

قال الدكتور طارق أبو المعاطي القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الجلالة للشئون الأكاديمية، إن العام الماضي شهد أول انتخابات لاتحاد الطلاب بجامعة الجلالة، لافتًا إلى أن الاتحاد قدم العديد من الأنشطة الرائعة على مدار العام الماضي.

الجامعات الأهلية نموذج مختلف من التعليم المصري

وأضاف «أبو المعاطي»، في حوار مع الإعلامية أسماء يوسف في برنامج «8 الصبح»، على شاشة «dmc» بمقر جامعة الجلالة، أن الدولة استثمرت في الجامعات الأهلية على أعلى مستوى، من خلال التجهيزات الرائعة للمباني والمعامل، موضحًا أن الجامعات الأهلية هي نموذج مختلف من التعليم المصري، الذي يعتمد على حضور المحاضرات والامتحانات والتخرج بعد ذلك، بل يركز نظام الدراسة بالجامعات الأهلية على المهارات اللازمة التي يمكن للطالب أن يكتسبها وهو مازال طالبا بالجامعة.

نظام يسمح للطلاب في المستويات المتقدمة بتعليم الطلاب بالمراحل الأولى

وأشار القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الجلالة للشئون الأكاديمية، إلى تطبيق نظام جديد بالجامعات الأهلية يسمح للطلاب في المستويات المتقدمة بتعليم الطلاب بالمراحل الأولى، منوهًا إلى أن هذا النظام يعطى نتائج أفضل من المحاضرات المباشرة التي يقوم الطلاب بحضورها.