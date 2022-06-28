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«الداخلية» توفر خدمة وثيقة التأمين على العاملين بالخارج للمرة الأولى

كتب:

محمد بركات
03:46 م | الثلاثاء 28 يونيو 2022
وزير الداخلية

وزير الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية إطلاق خدمة تقديم الحصول على وثيقة التأمين على المصريين العاملين في الخارج، ضمن الخدمات المقدمة للحصول على تصريح العمل عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية، وتيسير الإجراءات بما يسهم في حصول المواطنين على تلك الخدمات في سهولة ويسر.

وثيقة التأمين على العاملين بالخارج

وتم إطلاق خدمة جماهيرية إلكترونية لتقديم وثيقة التأمين على المصريين العاملين بالخارج ضمن الخدمات المقدمة للحصول على تصريح العمل عبر موقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» للجمهور المتعاملين مع الإدارة العامة لتصاريح العمل، وذلك من خلال الدخول على رابط الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة الداخلية (www.moi.gov.eg).

جاء ذلك استمرارًا لتطوير وتحديث كافة جوانب خدمات أجهزة وزارة الداخلية.. تحقيقاً لجوهر الرسالة الأمنية ومستهدفاتها.

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