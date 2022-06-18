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مزايا استخراج وثيقة تأمين باشتراك 100 جنيه سنويا للمصريين بالخارج

عبر التسجيل على المنصة الإلكترونية لمجمعة التأمين

كتب:

منة عبده
06:41 م | السبت 18 يونيو 2022
السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة - صورة أرشيفية

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة - صورة أرشيفية

كشفت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في بيان لها، عن أن عدد المصريين العاملين بالخارج، المشتركين في أول وثيقة تأمين، تخطى 200 ألف مشترك، والتي كانت قد أطلقتها الوزارة بداية العام الجاري، للمصريين العاملين بالخارج.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، مزايا أول وثيقة تأمين للمصريين بالخارج، وفقا لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

مزايا أول وثيقة تأمين للمصريين بالخارج

  • قيمة الاشتراك في وثيقة التأمين على المصريين بالخارج:

- تبلغ قيمة الاشتراك فى وثيقة التأمين على المصريين بالخارج 100 جنيه سنويا.

  • البيانات المطلوبة لاستخراج وثيقة التأمين للمصريين بالخارج:

- البيانات الخاصة بالمواطن المتقدم لاستخراج وثيقة التأمين، بالإضافة إلى أرقام أحد الأقارب، الاسم والعنوان، ورقم الهاتف، للاستعانة به والتواصل معه حال تعرض المواطن لأي مشكلة.

  • قيمة وثيقة التأمين للمصريين بالخارج:

- تبلغ قيمة وثيقة التأمين للمصريين بالخارج، 100 ألف جنيه.

  • حالات الاستفادة من وثيقة التأمين للمصريين بالخارج:

1- في حالة الوفاة بحادث:

تلتزم المجمعة بدفع مبلغ 100 ألف جنيه فقط، حيث تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان إلى أرض الوطن طبقاَ للمستندات التي تقدم للمجمعة، ثم يوزع باق المبلغ على الورثة الشرعيين طبقاَ لإعلام الوراثة الذي يتم تقديمه للمجمعة.

2- في حالة الوفاة الطبيعية:

تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان فقط، وبما لا يجاوز مائة ألف جنيه مصري.

  • خطوات الحصول على وثيقة التأمين للمصريين بالخارج:

1- من خلال مكاتب تصاريح العمل التابعة للإدارة العامة لتصاريح العمل التابعة لوزارة الداخلية، والمنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.

2- وللمصريين المقيمين والعاملين بالخارج يمكن الحصول علي وثيقة التأمين عن طريق إحدى الطرق الأتية:

أ‌- عبر التسجيل علي المنصة الإلكترونية الخاصة بالمجمعة.

ب‌- عبر الواتساب، عن طريق الرقم التالي «00201501115242»

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.