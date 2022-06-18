للمصريين في الخارج.. كيفية الحصول على نسخة «وثيقة التأمين»

تسهيلًا على المصريين العاملين والمقيمين بالخارج الراغبين في الحصول على وثيقة التأمين، التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لأول مرة لخدمة المصريين بالخارج، وتسهيل عملية نقل الجثامين إلى الوطن الأم وسداد تكلفة الدفن ضمن هذه الوثيقة.

«وثيقة التأمين» للمصريين بالخارج

أتاحت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أكثر من طريقة للحصول على «وثيقة التأمين» وطباعة أكثر من نسخة منها، كي تكون برفقة المصريين المشتركين ضمن هذه الوثيقة في الخارج.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، كيفية طباعة «وثيقة التأمين» للمصريين بالخارج، وفقًا لبيان وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

للمصريين في الخارج.. كيفية طباعة «وثيقة التأمين»

وفقًا لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، يمكن للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، طباعة «وثيقة التأمين»، من خلال طريقتين، وهما:

1- الطريقة الأولى:

تتمثل هذه الطريقة، فى التواصل مع وزارة الهجرة، ومجمعة التأمين، عبر تطبيق «واتس آب»، من خلال التواصل على هذا الرقم «00201501115242»، ومن ثم الحصول على نسخة من وثيقة التأمين وطباعتها بشكل بسيط.

2- الطريقة الثانية:

تتمثل هذه الطريقة في زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بمجمعة التأمين عبر هذا الرابط.

ويشترط في هذه الحالة، أن يكون المصري بالخارج، قد سدد قيمة الاشتراك السنوي 100 جنيه، إلكترونيًا في بنك مصر.

كانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد ناشدت في بيان لها، جميع المصريين العاملين والمقيمين بالخارج، بضرورة الاشتراك والتسجيل للحصول على وثيقة التأمين، كي تساعدهم في حالة الوفاة الطبيعية أو الوفاة إثر حادث، في عملية نقل الجثامين والدفن.

وتبلغ قيمة وثيقة التأمين 100 ألف جنيه، وذلك باشتراك سنوي قيمته 100 جنيه فقط، وتمّ اختيار هذا المبلغ، كي يكون مناسب لجميع المصريين العاملين والمقيمين بالخارج.