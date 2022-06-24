القوى العاملة.. تعيين 7602 شاب وتسليم 152 وثيقة تأمين للعمالة غير المنتظمة

شهد حصاد الأسبوع الحالي في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة، حيث يتابع وزير القوى العاملة جاهزية مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية، وترأس الاجتماع الأول للجنة التوجيهية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل، واختيار مصر لرئاسة لجنة إعادة صياغة نظام الرابطة وعضوية 4 دول عربية في اجتماع مجالس إدارة رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها بالجزائر.

وترأس وزير القوى العاملة محمد سعفان الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بديوان عام الوزارة، بحضور الدكتور أحمد درويش، استشاري الاستراتيجية ووزير التنمية الإدارية الأسبق، وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة وممثلي كافة الجهات المعنية.

خلق فرص عمل جديدة للشباب بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية

وأكد الوزير أن الاستراتيجية تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المفاجئة والتحولات التكنولوجية الحديثة ومواكبة المتغيرات المتوالية في سوق العمل الراهن من خلال وظائف المستقبل، فضلا عن خفض معدلات البطالة ودعم التدريب والتشغيل وتعزيز ثقافة العمل الحر والاستثمار في التشغيل ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة معدلات تشغيل النساء، مع الأخذ في الاعتبار ما فرضته جائحة كورونا من تغييرات على سوق العمل.

وزار وزير القوى العاملة العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في ضوء استعدادات الوزارة للانتقال بالكامل إلى مقرها الجديد، وفقًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعقد الوزير اجتماعا مع كبار المسئولين بالوزارة بالمقر الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة سير العمل في الإدارات المركزية للتدريب المهني، والموارد البشرية والمعلومات، وشئون مكتب الوزير خلال الفترة السابقة، وكذلك رؤية كل إدارة مركزية لآليات عملها الجديدة من داخل العاصمة.

كما شارك وزير القوي العاملة، على مدار يومين، في أعمال رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها بالجزائر، واستقبل وزير القوي العاملة بمطار الجزائر، بوشناق خلادي سيدي محمد رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وسفير مصر بالجزائر الدكتور مختار وريدة، سفير مصر بالجزائر.

وعقد عقب الاستقبال اجتماع تنسيقي حول جدول أعمال الرابطة، ورحب رئيس المجلس الوطني بوزير القوى العاملة محمد سعفان، والوفود المشاركة في اجتماع أعمال الرابطة متمنيا لهم إقامة طيبة في بلدهم الثاني الجزائر.

كما تم اختيار مصر ممثلة في وزير القوي العاملة لرئاسة لجنة إعادة صياغة نظام رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها بالجزائر، على أن تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن كل من دول: لبنان، والأردن، والجزائر، وموريتانيا.

آثار جائحة كورونا الاقتصادية والاجتماعية ودور المجالس الاقتصادية والاجتماعية

كما شارك وزير القوى العاملة في ورشة عمل تحت عنوان «آثار جائحة كورونا الاقتصادية والاجتماعية ودور المجالس الاقتصادية والاجتماعية»، وذلك على هامش اجتماع مجلس إدارة رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها الذي عقد بمقر مركز المؤتمرات بالجزائر بحضور الدول العربية المشاركة في الرابطة، فضلا عن فايز المطيري الأمين العام لمنظمة العمل العربية.

كما عقدت منظمة العمل العربية إدارة الحماية الاجتماعية، والمعهد العربي للثقافة العمالية وبحوث العمل بالجزائر، والمركز العربي لإدارة العمل والتشغيل في تونس الندوة القومية حول «دور الحوار الاجتماعي في دعم استقرار أسواق العمل»، وناقشت مبادئ وآليات الحوار الاجتماعي ومسؤوليات كافة الأطراف، ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي، والتحديات التي تواجهها علاقات العمل في ظل المرونة في أشكال العمل ودور الحوار الاجتماعي في تجاوزها، ودور الحوار الاجتماعي في دعم قضايا عمل المرأة .

وعلى جانب آخر، تمكنت وزارة القوى العاملة من خلال نشرة التوظيف التي تصدرها نصف شهرية من توفير 1394 فرصة عمل للذكور والإناث، منها «قادرون باختلاف»، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 4 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 32 شركة ومصنع قطاع خاص في 13 محافظة لشغلها خلال شهرى يونيو، ويوليو 2022

وأعلنت اللجنة العليا لانتخابات المنظمات النقابية العمالية بدء التظلم على نتيجة انتخابات مجالس إدارة 15 نقابة عامة والبت في التظلم من النتيجة، وتشمل هذه النقابات: العاملين بالمرافق العامة، والبريد، والبترول، والخدمات الصحية، والعلوم الصحية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج، والاتصالات، والنقل العام، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية، والسكة الحديد، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.

كما أعلنت اللجنة العليا فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات النقابية العمالية، وإعلان الكشوف الأولية لأسماء المرشحين، وتقديم الطعون على الأسماء.

كما تم افتتاح أول ملتقى توظيف لـ «القادرون باختلاف»، تحت عنوان «خطوة»، تحت رعاية وزارتي القوى العاملة، والتضامن الاجتماعي، بالتعاون مع مؤسسة «حلم»، وذلك بمحافظة القاهرة في المبنى اليوناني بوسط البلد، وبدعم منGoogle.org .

وأناب سعفان إيمان شحاته مدير مديرية القوي العاملة بمحافظة القليوبية بتسليم 152 وثيقة للتأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة، الدفعة الثانية، من المسجلة بالمديرية تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، تنفيذا لمبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما نظمت مديرية القوي العاملة ببورسعيد زيارة تفقدية لأحد مصانع المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد والتي تعمل في مجال التوصيلات الكهربائية، بمشاركة المتدربين بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة كهرباء التوصيلات، بحضور السيد السنجابي مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد، ومنار العوضي مدير إدارة التدريب المهني ، وعماد عبد الله مالك المصنع، ووائل الهنداوي الاستشاري التنفيذي للمصنع ولفيف من المسئولين بالمصنع.

كما شمل حصاد الأسبوع تعيين 7602 شاب منهم 84 «قادرون باختلاف»، في 7 محافظات، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات «سوهاج، والسويس، وأسوان، وجنوب سيناء، والشرقية، والغربية، وأسيوط»، بلغت 11 مليونا و590 ألفاً و764 جنيهاً، والتفتيش على 4029 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن استخراج 7258 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 7258 عاملا.

وامتد الحصاد ليشمل نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 84 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 91 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير إن المستحقات بلغت 113 ألفاً و893 دولاراً، بما يعادل 2 مليون و134 ألف جنيه مصري تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.

كما نجح المكتب في الحصول على مستحقات 13 عاملا مصريا، حيث بلغت مستحقاتهم 15 ألفا و704 دولارات، أي ما يعادل 293 ألف جنيه مصري تقريبا، وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالأردن بمتابعة المستحقات المالية 13 عاملا مصريا، وعودة العمال المفصولين إلي عملهم ، فضلا عن استعادة جوازات سفر والوثائق الرسمية لـ 16 عاملا من أصحاب العمل، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

وأخيراً استطاع مكتب التمثيل العمالي في الحصول على مستحقات ورثة 3 عمال مصريين توفوا بالأردن، من مؤسسة الضمان الاجتماعي، وذلك بإجمالي 10 آلاف و514 دولاراً أي ما يعادل 197 ألف جنيه مصري تقريبا .

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالأردن بذل كافة المساعي لحل المشكلات العمالية، وتحصيل مستحقاتهم المالية من أصحاب العمل والمؤسسات، لالتماسات ورثة 3 مواطنين متوفين، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول .