تفاصيل اجتماع لجنة صياغة الدستور الدوائي: موقع إلكتروني ولجنة خبراء

كشفت هيئة الدواء المصرية تفاصيل اجتماع اللجنة الدائمة لصياغة مسودة الدستور الدوائي، وهي سابع جلسات الاستماع الخاصة بمناقشة آليات صياغة الدستور الدوائي المصري وذلك بمقر هيئة الدواء المصرية بالعجوزة، وبحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشؤون الصحية.

موقع إلكتروني للدستور الدوائي المصري

وترأس الجلسة الدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس هيئة الدواء المصرية ورئيس اللجنة الدائمة، بحضور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والمستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لهيئة الدواء المصرية.

خلال الاجتماع، تمّ عرض محتوى الموقع الإلكتروني الخاص بالدستور الدوائي المصري، كما تمّ تناول مستجدات العمل خلال الفترة الماضية، إذ تمّ استعراض المقترح الخاص بمحتوى الفصول والملاحظات العامة بالدستور الدوائي المصري وكذلك مناقشة الترشيحات الخاصة بلجنة الخبراء من مختلف التخصصات.

تعزيز وحماية الصحة العامة بضمان جودة الدواء

كما تمّ استعراض مشاركة الدستور الدوائي المصري في فعاليات المعرض الأفريقي الطبي الأول، التي تم خلالها تأكّيد رؤية ورسالة الدستور الدوائي المصري نحو تعزيز وحماية الصحة العامة من خلال ضمان جودة الدواء.

وجرى مناقشة سبل التعاون مع دساتير الأدوية العالمية لنقل وتبادل الخبرات حيث تم مناقشة الرأي الفني والقانوني فيما يختص بالشروط والأحكام الخاصة بحقوق النقل والاقتباس من دستور الأدوية الأمريكي، وعرض آخر المستجدات الخاصة بالتدريب المقدم من قبل دستور الأدوية الأمريكي (USP) والمقرر عقده خلال شهر يوليو المقبل.