«هيئة الدواء» توضح أسباب الإصابة بـ«البهاق» وتنصح المرضى

استعرضت هيئة الدواء المصرية أسباب الإصابة بمرض البهاق، وقالت إنّ المرض يحدث عندما تموت الخلايا المنتجة للصبغة «الخلايا الميلانينية»، أو تتوقف عن إنتاج الميلانين، الصبغة التي تعطي لونًا للجلد والشعر والعينين.

وتابعت الهيئة، في تقرير رسمي لها، بأنّ البقع المصابة من البشرة تكتسب لونًا فاتحًا، أو أكثر بياضًا، ولا يُعلم بشكل واضح ما يسبب فشل هذه الخلايا الصبغية أو موتها، وقد يكون ذلك مرتبطًا باضطراب في الجهاز المناعي «حالة المناعة الذاتية»، أو التاريخ العائلي «الوراثة».

أنواع مرض البهاق

وأضافت هيئة الدواء، هناك أنواع لمرض البهاق وتشمل، البهاق القطعي وهو الذي يظهر في العادة من عمر مبكر ويصيب جانبًا واحدًا أو جزءًا من الجسم، أنا النوع الثاني وهو البهاق غير القطعي، ويحدث نتيجة ضعف المناعة الذاتية ويهاجم الجهاز المناعي وتظهر بقع بيضاء على الجسم، والنوع الثالث هو البهاق الشامل أو المنتشر ويحدث لمعظم أجزاء الجسم.

نضائح لمرضى البهاق

وقدّمت هيئة الدواء مجموعة من النصائح لمرضي البهاق، وقالت إنه لا بد من الابتعاد عن الشمس وحماية البشرة منها، وشددت على ضرورة الابتعاد قدر المستطاع عن المواد الكيميائية، والعمل على تخفيف حدة التوتر والإجهاد والحفاظ على الاستقرار النفسي، ناصحة المواطنين بضرورة عدم استخدام أي أدوية أو كريمات إلا بعد استشارة الطبيب المختص أو المشرف على الحالة.

وفي سياق متصل، طالبت هيئة الدواء المصرية من المواطنين ضرورة التواصل مع الهيئة من خلال الخط الساخن لها أو زيارة الموقع الرسمي للهيئة، والإطلاع على كل المستجدات الخاصة بشركات الأدوية وكل المستحضرات التجميلية أو الدوائية، واستقبال الاستفسارات والرد عليها من خلال المصادر الرسمية لها.