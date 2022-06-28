السعودية تعلن موعد استطلاع هلال ذو الحجة 2022.. تعرف على التفاصيل

مع نهاية شهر ذو القعدة، يتساءل عدد كبير من المواطنين عن موعد استطلاع هلال ذو الحجة 2022 في السعودية، إذ أن له أهمية كبيرة بين جموع المسلمين ليس فقط في المملكة العربية السعودية، وإنما في مختلف دول العالم لارتباطه بموسم الحج، الذي يبدأ في العاشر من ذي الحجة كل عام.

موعد استطلاع هلال ذو الحجة 2022 في السعودية

وقالت وكالة الأنباء الرسمية السعودية «واس»، إنَّ المحكمة العليا السعودية دعت إلى موعد استطلاع هلال ذو الحجة 2022 في السعودية غداً الأربعاء في جميع أنحاء المملكة، مناشدة من يرى هلال ذو الحجة بالعين المجردة أو بالمنظار، بالتوجه إلى أقرب محكمة وإبلاغها بشهادته.

وينتظر العالم الإسلامي كل عام موعد استطلاع هلال ذو الحجة 2022 في السعودية، وتقوم هيئة الأرصاد الجوية في المملكة باستطلاع هلال ذو الحجة في السعودية، لتحديد موعد عيد الأضحى المبارك وكذلك الأيام العشر الأولى من الشهر، الذي يقوم خلالها عدد كبير من المسلمين القادرين على صيام العشر الأولى أو صيام ليلة وقفة عرفات.

المملكة: 4 أيام إجازة عيد الأضحى

وأعلنت لجان المرصد والجهات الفلكية المختصة في المملكة العربية السعودية، أنَّ موعد مسح هلال ذو الحجة 1443، سيتمّ غداً الأربعاء أي في اليوم 29 من شهر ذي القعدة، وهو الأمر المعتاد كل عام، فإذا تمكّنت لجنة الرصد من رؤية الهلال يتمّ إعلان أن يوم الخميس أولى أيام شهر ذو الحجة أما إذا لم يتمكّنوا من رؤية الهلال، فإن الخميس سوف يكون المتمم لشهر ذو القعدة.

ويطلق على الأيام العشرة الأولى من شهر ذو الحجة أيام التشريق، وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت منذ أيام، أن إجازة عيد الأضحى المبارك سوف تكون 4 أيام تبدأ من يوم عرفة.