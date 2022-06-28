11 نصيحة من «الصحة» لضيوف الرحمن للوقاية من الأمراض أثناء أداء الحج

مع بدء مغادرة الأفواج المصرية إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن الإجراءات الوقائية التي يجب على حجاج بيت الله الحرام الالتزام بها واتباعها للحفاظ طوال فترة أداء فريضة الحج، وذلك للمحافظة على صحتهم خلال أثناء أداء المناسك والشعائر الدينية.

ونصحت وزارة الصحة في منشور على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بـ11 إجراء صحي يجب مراعاتها والمحافظة عليها طوال فترت الحج.

تعليمات وزارة الصحة للحجاج

- على كل حاج تلقي كافة التطعيمات الصحية اللازمة قبل السفر، والتي تضم كل من فيروس كورونا، والالتهاب السحائي، وهي متوفرة بجميع مكاتب الصحة في كافة محافظات الجمهورية.

- يجب الالتزام بارتداء الكمامة في التجمعات، والأماكن التي تشهد زحاما وتكدسا، أثناء أداء مناسك الحج، والحرص على تغطية الفم والأنف عند حالات الكحة والسعال.

- ضرورة المحافظة على النظافة العامة، مثل المحافظة على نظافة الأيدي باستمرار، سواء من خلال استخدام الكحول أو الماء والصابون.

- الحرص على تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وذلك لفترات طويلة مع التأكيد على استخدام الشمسية للحماية من التعرض لأي ضربات شمسية.

تلقي التطعيمات والحفاظ على النظافة العامة

- الحرص على عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين مثل المناشف، أو أدوات الحلاقة أو أدوات قص الشعر خاصة بعد التحلل من الإحرام، أو حتى الملابس، لتجنب انتقال أي عدوى، وأيضا عدم مشاركة سجادة الصلاة مع الآخرين.

- الحرص على تعريض أغطية الفراش والملابس لأشعة الشمس بعد غسلها باستمرار، وعدم لمس الانف أو العين أو الفم إلا بعد التعقيم.

- الحرص على تجنب التقبيل أو العناق عند التحية.

- الحفاظ على نظافة مكان السكن، وضرورة التخلص سريعا من مخلفات الطعام.

ضرورة طلب الرعاية الصحية عند الحاجة

- الإكثار من شرب المياه والسوائل، والحصول على التغذية الصحية، وتناول الأغذية الطازجة، خاصة الخضروات والفاكهة بعد غسلها جيدا بماء نظيف، بالإضافة إلى مراعاة حفظ الأغذية بشكل جيد لتجنب تعرضها للحشرات أو للأتربة.

- طلب الرعاية الصحية السريعة في حالة الشعور بأي اعرض مرضية مثل السعال أو ضيق النفس، أو الحمي، من البعثة الطبية.

- إذا كان الحاج يعاني من أي أمراض مزمنة مثل الضغط أو السكر، يجب الحرص على تناول الأدوية في مواعدها المحددة.