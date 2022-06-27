تأجيل موعد رد مقدم جدية حجز غير الفائزين بقرعة الحج للأسبوع المقبل

أكد مصدر بغرفة شركات السياحة، تأجيل موعد رد رسوم جدية الحجز لغير الفائزين بقرعة الحج السياحي، التي كان من المقرر صرفها اليوم إلى بداية الأسبوع المقبل، مرجعًا ذلك إلى عدم إرسال وزارة السياحة والآثار كشوف أسماء غير الفائزين بالقرعة إلى غرفة شركات السياحة حتى يتسنى للغرفة إرسالها لبنك مصر؛ ليستطيع المواطنون صرف تلك المبالغ.

صرف رسوم جدية الحجز بالبطاقة الشخصية

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أن المواطنين سيبدأون الأسبوع المقبل في صرف مبالغ جدية الحجز التي دفعوها عند التقدم للحج السياحي، من أي فرع لبنك مصر بالقاهرة، أو بالمحافظات بموجب بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الخاص بالمتقدمين، لافتا إلى أنّ كل متقدم سيحصل على مبلغ جدية الحجز الذي دفعه، وفقا لمستوى برنامج الحج الذي تقدم إليه.

مبالغ جدية الحجز

وأشار المصدر إلى أنّ الضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام، والتي أصدرتها وزارة السياحة اشترطت على كل المتقدمين للحج السياحي لهذا العام دفع مبلغ كرسوم لجدية الحجز مقداره 20 ألف جنيه، للمتقدم لبرامج الحج المستوى الاقتصادي، و30 ألف جنيه لكل متقدم لبرامج الـ5 نجوم، موضحا أن الضوابط حددت أيضا فترة شهر كحد أقصى من تاريخ إجراء قرعة اختيار الفائزين بالحج السياحي لرد تلك الرسوم لمن لم يوفّق في القرعة.

وأكد المصدر أنّ قرعة اختيار الفائزين بالحج السياحي أجريت يوم 29 مايو الماضي، وجرى اختيار نحو 9 آلاف و200 مواطن لأداء الحج السياحي لهذا العام من بين أكثر من 68 ألف مواطن تقدموا للقرعة هذا العام..

وتابع: «عدد الذين سيتم رد مبالغ جدية الحجز لهم يقترب من الـ60 ألف مواطن».

يشار إلى أن أولى رحلات الحج السياحي لهذا العام انطلقت من القاهرة، مساء أمس، وستستمر تلك الرحلات حتى يوم 4 ذي الحجة، على أن تبدأ رحلات عودة حجاج السياحة بعد أداء المناسك يوم 14 ذي الحجة.