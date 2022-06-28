سفراء الدول الآسيوية في ضيافة الهيئة العربية للتصنيع لبحث سبل التعاون

استقبل الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وفدا رفيع المستوى يضم مجموعة كبيرة من سفراء الدول الآسيوية المعتمدين لدى مصر، بحضور السفير أيمن كامل، مساعد وزير الخارجية لشئون القطاع الآسيوي.

وأعرب «التراس»، عن اعتزازه بزيارة الوفد الآسيوي باعتبارها فرصة هامة لتعزيز الصورة الحقيقية حول إمكانات وقدرات الصناعة المصرية وتطورها في إطار الجمهورية الجديدة، مؤكدا تقديره لدور وأهمية العمل الدبلوماسي في تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات، خاصة مع مناخ الاستثمار الذي تتمتع به مصر، والحوافز المشجعة للمستثمرين في مختلف القطاعات.

أحدث المنتجات والمشروعات

وخلال الزيارة، تم عرض استراتيجية العربية للتصنيع ورؤيتها، بشأن تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا بالتعاون مع الخبرات العالمية، وأحدث المشروعات الجارية وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي، فضلا عن تدريب الكوادر البشرية وفقا لأحدث نظم التدريب الرقمية الحديثة وتعزيز آليات الإدارة الآلية الذكية والتدريب على الماكينات المبرمجة.

وأوضح «التراس»، أهمية استثمار عمق وقوة العلاقات بين القاهرة والدول الآسيوية، وكيفية الاستفادة منها لتعزيز التعاون المشترك في مجالات التصنيع المختلفة، مؤكدا على تنفيذ توجيهات الرئيس «عبد الفتاح السيسي»، بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون مع كبرى الشركات العالمية في تنفيذ المشروعات التنموية وزيادة فرص الاستثمار وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأشار «التراس»، إلى أهمية تلك الزيارات لتعريف الدول الآسيوية الصديقة بإمكانيات، ومُنتجات الهيئة العربية للتصنيع باعتبارها الظهير الصناعي للدولة لتوطين التكنولوجيا والتصنيع والتطوير وفقا لأحدث النظم العالمية، لافتا أن مثل هذه الزيارات الهامة تؤكد قوة الاقتصاد المصري المتنامي والثقة في مناخ الاستثمار والاستقرار الأمني والاستثمارات المشتركة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي والتبادل التجاري بين مصر ودول قارة آسيا.

الاستفادة من التكنولوجيا الآسيوية المتقدمة

كما أكد «التراس»، على أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الآسيوية المتقدمة والإمكانيات الصناعية المتوفرة في العربية للتصنيع لتعظيم نسب المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية، موضحا إمكانية تعزيز دور السوق المصرية كمحور لنفاذ المنتجات الآسيوية إلى أسواق القارة الأفريقية.

من جانبه، أكد السفير «أيمن كامل»، أن العديد من الدول الآسيوية تتطلع باستمرار لتعزيز التعاون مع مصر في العديد من مجالات التصنيع والتدريب ونقل التكنولوجيا، مشيرا أن كبرى الشركات الآسيوية تولي أهمية خاصة لتعزيز التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في كافة مجالات الصناعة المختلفة.

السوق المصرية جاذبة للاستثمارات

وخلال تفقدهم معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع، أكد وفد سفراء الدول الآسيوية أن السوق المصرية جاذبة للاستثمارات، ويشكل أهمية إستراتيجية للمنطقة العربية والأفريقية، مشيدين بالعربية للتصنيع الظهير الصناعي للدولة المصرية وتمتعها بكثير من الاستثمارات الجادة ولديها مستقبل واعد، وإمكانيات تجعلها تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون وخلق فرص قوية خلال المرحلة القادمة.