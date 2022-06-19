فودة: بروتوكول مع الأوقاف و«العربية للتصنيع» لإنشاء مركز إسلامي في دهب

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن المحافظة وقعت برتوكولا ثلاثي مع وزارة الاوقاف والهيئة العربية للتصنيع لإحلال وتحديد مسجد الهدي في مدينة دهب.

وأضاف المحافظ في تصريح خاص لـ«الوطن» أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وافق علي اقتراح تقدمت به محافظة جنوب سيناء لإقامة مجمع إسلامي في مدينة دهب السياحية، علي غرار مسجد الصحابة في شرم الشيخ، مشيرا إلي بدء العمل فعليا مطلع هذا الاسبوع، حيث جري هدم المسجد القديم لبدء حفر المجمع الإسلامي.

تفاصيل مسجد الهدى

وأكد محافظ جنوب سيناء في تصريحاته خاصة لـ «الوطن» إن مسجد الهدي سيكون صرحا إسلاميا في دهب ومزار سياحي للسياح من أنحاء العالم

من أبرز المعلومات عن المسجد

1- مساحة المركز الإسلامي 5000 متر مربع.

２- المسجد مساحته 1000 متر مربع.

３- تكلفة المرحلة الاولي 12 مليون جنيه.

４- التكلفة مناصفة بين المحافظة ووزارة الاوقاف.

５- مدة تنفيذ المرحلة الاولي 10 شهور.

６- المركز عبارة عن مسجد ودار تحفيظ القران الكريم، مكتبة اسلامية علي غرار مكتبة مسجد الصحابة بشرم الشيخ.

７- الافتتاح في العيد القومي للمحافظة.

ممشي دهب السياحي

وفي سياق آخر، قال اللواء خالد فودة إن عام 2022 هو عام دهب حيث يجري تنفيذ مشروعات التطوير المدينة بدأت بتطوير الممشى السياحي بتكلفة تبلغ نحو 36 مليون جنيه.

وأوضح المحافظ أن أعمال تطوير الممشى السياحي بطول 1.5 كيلومتر، تشمل إنشاء نافورة وميادين وأعمال إضاءة ومظلات، مضيفاً أن التصميم يراعي الهوية البصرية لمدينة دهب، كما تم تصميم الممشى ليكون متاحاً لذوي الهمم.