«العربية للتصنيع» يستقبل أمين عام «الدفاع الكونغولية» لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل

استقبل الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الفريق Kaumbu Yancole Isidore، أمين عام وزارة الدفاع بجمهورية الكونغو الديمقراطية، والوفد العسكري المرافق.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص مصر على تعزيز ودعم العلاقات مع أشقائها بدول حوض النيل.

في هذا الصدد، أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز التعاون مع الأشقاء بدول القارة الإفريقية في مختلف مجالات التصنيع، مشيرًا إلى أن هناك لجان مشتركة لتعزيز ودفع علاقات التعاون بين البلدين وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري.

العربية للتصنيع تضع كل خبراتها للتعاون مع أشقائها

كما أوضح «التراس» أن العربية للتصنيع تضع كل خبراتها وإمكانياتها البشرية والتكنولوجية للتعاون والشراكة مع أشقائنا بجمهورية الكونغو، في كل مجالات الصناعة الدفاعية والمدنية، فضلا عن تدريب الكوادر البشرية وزيادة فرص تسويق المنتجات المصرية بالكونغو، وخاصة منتجات العربية للتصنيع المتميزة في شتى المجالات التنموية.

وخلال تفقدهم معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع، أكد أعضاء الوفد العسكري الكونغولي حرص بلادهم على تعزيز علاقات الشراكة مع دولة مصر الشقيقة في كل المجالات الصناعية والتنموية، مشيرين إلى أن التعاون مع العربية للتصنيع يأتي في إطار تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا وتبادل الخبرات والتدريب، وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي.