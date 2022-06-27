بروتوكول تعاون بين العربية للتصنيع وجامعة الفيوم لتعزيز التحول الرقمي

أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز التحول الرقمي والميكنة الإلكترونية لكافة المؤسسات التعليمية والبحثية والحكومية والقطاع الخاص، موضحا أن العربية للتصنيع تضع كافة إمكاناتها وخبراتها التكنولوجية لتدبير كافة احتياجات الجامعات والمؤسسات التعليمية والبحثية.

تلبية احتياجات جامعة الفيوم.. التحول الرقمي والميكنة والأرشفة الإلكترونية

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول التعاون بين العربية للتصنيع وجامعة الفيوم، وأوضح «التراس»، أنه تم الاتفاق علي تلبية احتياجات جامعة الفيوم في العديد من المجالات ومنها التحول الرقمي والميكنة والأرشفة الإلكترونية والوسائل التعليمية المختلفة والحاسبات والإلكترونيات والمعامل وشاشات العرض الإلكترونية وأنظمة كاميرات المراقبة والأثاث الإداري والتعليمي ومحطات الطاقة الشمسية والنظم الموفرة للطاقة ونظم موفر المياه الذكي والأجهزة الرياضية والمستلزمات الطبية ومحارق النفايات الطبية والخطرة ومعدات حماية البيئة والعديد من المجالات بما يخدم خطط وإستراتيجيات التنمية بالجامعة.

تجهيز الملاعب والمنشآت الرياضية ومتطلبات الأمن الصناعي

وأضاف أن مجالات التعاون تتضمن أيضا إنشاء وتجهيز الملاعب والمنشآت الرياضية ومتطلبات الأمن الصناعي والإنذار، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال البنية الأساسية والمرافق وأعمال الدعم الفني والتقني وشبكات الإنارة والإضاءة الموفرة للطاقة.

كما أشار «التراس»، إلى الاتفاق على التعاون في المجالات البحثية المتنوعة ومنها تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي والطاقة الجديدة والمتجددة والذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء والحوسبة السحابية والتحكم الآلي وماكينات CNC، لافتا إلى تعزيز التعاون في مجال تدريب طلبة كلية الهندسة والمعاهد المتخصصة بجامعة الفيوم من خلال الأكاديمية العربية للتصنيع ووحداتها ومراكز التدريب التابعة لها فضلا عن دعم المشروعات البحثية والابتكارت الصناعية القابلة للتطبيق لخدمة قطاعات التصنيع المختلفة.

من جانبه، أعرب الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم عن ثقته في نجاح هذا التعاون وذلك لما تقدمه الهيئة العربية للتصنيع من دعم مستمر للمؤسسات العلمية المختلفة في مجالات التدريب والبحث العلمي لتحويل المخرجات البحثية إلى نماذج تطبيقية، يمكن الاستفادة منها في المجالات الصناعية المختلفة وتؤهلهم لسوق العمل.

كما أكد «حتاته»، أهمية تعزيز التعاون مع العربية للتصنيع في مجال البنية التحتية بما يخدم خطط التحول الرقمي، وفقا لأحدث النظم الحديثة، خاصة مع التزام الهيئة بالجودة والدقة في مواعيد التسليم وفقا لمستويات الجودة العالمية.