السيطرة على حريق بحظيرة مواشي دون وقوع خسائر في بورسعيد

سيطر الأهالي فى قرية بحر البقر جنوب بورسعيد على حريق محدود اندلع بإحدى حظائر المواشي بالمنطقة، قبل أن يمتد إلى باقي الحظائر المجاورة ويتسبب في نفوق العجول والأغنام قبل ذبحها في عيد الأضحى المبارك، ومن ثم إلحاق خسائر فادحة.

حريق في حظيرة رقم 150 ببحر البقر

وتلقى اللواء حسنى عبد العزيز مدير أمن بورسعيد إخطارا من شرطة النجدة، يفيد نشوب حريق محدود في حظيرة رقم 150 بمنطقة حظائر المواشي بقرية بحر البقر بسبب ماس كهربائي، ما أدى إلى احتراق باب الحظيرة الخشبي، وتمكن أهالي المنطقة من إطفاء الحريق قبل أن يمتد إلى باقي الحظائر.

وأوضح مصدر أمني، أن إدارة الإطفاء والحماية المدنية أرسلت سيارة إطفاء واحدة، وعادت قبل وصولها إلى مكان الحريق، بعد تلقيها إخطارا من شرطة الجنوب بإطفاء الحريق.

سوق سنوي لبيع المواشي في عيد الأضحى المبارك

يُذكر أن منطقة المواشي بقرية بحر البقر جنوب بورسعيد تقام بها أسواق سنويا بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، لبيع المواشي من أبقار وجاموس وخراف وماعز بأسعار مناسبة، ويقبل عليها أهالي بورسعيد والقرى المجاورة لها.