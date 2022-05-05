اتهام مزارع بقتل زوجته خنقاً ودفن جثتها في حظيرة الماشية بقطور

عثرت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية على جثة مدرسة بأحد المعاهد الأزهرية، حيث يواجه زوجها اتهامات بقتلها ودفن جثتها في حظيرة الماشية بقرية «بلتاج»، التابعة لمركز قطور، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، والتصريح بدفنها عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، كما طلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

إخطار أمني بتغيب زوجة في ظروف غامضة

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة قطور يفيد، بورد بلاغ من شخص يُدعى «إبراهيم أ.»، يبلغ من العمر 43 سنة، مزارع، بتغيب زوجته عن منزلها منذ أسبوع، وذلك في ظروف غامضة، كما اتهم زوجته بأنها قامت بسرقة الذهب الخاص بهم من المنزل، قبل تغيبها.

التحريات تثبت قيام الزوج بقتل زوجته

وعلى الفور، تم شكيل فريق بحث من ضباط مباحث مركز شرطة قطور، برئاسة الرائد سمير بحيري، رئيس المباحث، لكشف غموض الواقعة، ودلت التحريات على قيام الزوج بقتل زوجته، وتدعى «تهاني أ.»، 40 سنة، مدرسة في المعهد الديني الابتدائي بقرية «بلتاج»، دائرة المركز.

وتبين من المعاينة الأولية قيام المتهم بقتل زوجته، وهي حامل، بعد أن قام بخنقها، وتوثيق يديها وتكميمها، ودفنها في حظيرة المواشي، وتم استخراج الجثة، بعد أن أرشد الزوج المتهم عن مكانها، وجرى نقلها إلى مستشفى المنشاوي بطنطا، تحت تصرف الشرطة وسلطات التحقيق.

انتداب الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة

تم التحفظ علي الزوج، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية لمعرفة سبب الوفاة، تمهيداً لاستخراج تصريح بدفن جثة الزوجة المجني عليها.