عاجل.. البابا تواضروس يزور شيخ الأزهر لتهنئة المسلمين بعيد الأضحى «صور»

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على رأس وفد كنسي رفيع المستوى؛ لتهنئة كافة المسلمين بعيد الأضحى المبارك.

البابا: المناسبات الدينية وسيلة لتعزيز المحبة

وبحسب بيان عن مشيخة الأزهر فقد أعرب البابا تواضروس، والوفد المرافق له، عن خالص التهنئة لشيخ الأزهر ولجميع المسلمين بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، متمنين لفضيلته موفور الصحة والعافية، ولمصر والمصريين دوام الأمن والاستقرار وأن تكون هذه المناسبات دائما وسيلة لتعزيز علاقات المحبة والإخاء بين شركاء الوطن.

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شيخ الأزهر يتمنى للأقباط دوام الصحة والعافية

من جانبه، عبر شيخ الأزهر عن سعادته بزيارة البابا تواضروس والوفد المرافق له للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا له وللإخوة المسيحيين دوام الصحة والعافية، ولمصرنا الغالية دوام الاستقرار والرخاء، مؤكدًا أن الأعياد والمناسبات الدينية فرصة جيدة للتواصل وتبادل التهاني وتنسيق الرؤى والجهود لمواجهة ما يتعرض له المجتمع المصري من هجمات شرسة علي الأخلاق والقيم وسلوكيات منحرفة لم نكن نسمع عنها في السابق .

حضر اللقاء الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر.