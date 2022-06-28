وزير التعليم العالي: توجيهات حكومية بدعم القطاع الخاص للاستثمار في التعليم

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجّه بدعم القطاعات المختلفة للدولة، خاصة القطاع الخاص، للاستثمار في التعليم، لافتا إلى وجود مشروع قرار لإنشاء جامعة بنها الأهلية، وجامعة خاصة باسم الجامعة المصرية في العلمين، فضلًا عن إضافة بعض الكليات بجامعتين خاصتين، وهما «المصرية الصينية»، و«الدلتا بجمصة».

الاستثمار في التعليم

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي يعقده الآن: «نستطيع أن نرصد خلال الـ8 أعوام الماضية، كمّ الدعم في مجالات التعليم العالي، خاصة في المجالات الحكومية» موضحا أنّ الوزارة بدأت في عام 2014/2015 بـ23 جامعة، واليوم لدينا 27 جامعة حكومية مجانية، وتمت إضافة جامعة بالعريش ومطروح والوادي الجديد والأقصر، وقريبًا سيتم إضافة جامعة بأبورديس وجنوب سيناء والبحر الأحمر بالغردقة».