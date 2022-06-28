عاجل.. العثور على جثمان «يوسف» بعد 65 يوماً من غرقه بنيل بني سويف

عثر أهالي مركز الواسطى، شمال محافظة بنى سويف، قبل قليل، على جثة الطالب «يوسف مسعد»، الذي لقى مصرعه غرقاً خلال استحمامه في مياه نهر النيل، أمام معدية «كفر الجزيرة»، بمركز ناصر، قبل أكثر من شهرين، وبعد أن فقد الأهالي الأمل في العثور على جثته.

بلاغ بالعثور على جثة طافية بمياه النيل في بني سويف

تلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة الواسطى، يفيد بعثور الأهالي على جثة غريق طافية بمياه نهر النيل بدائرة المركز، ويشتبه انها للطفل «يوسف مسعد»، ابن قرية «أشمنت»، بمركز ناصر، حيث حضر والداه للتعرف عليه.

نقل جثة الغريق إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث وتقرير الطبيب الشرعي، وتبين من تقرير الطب الشرعي، وبعد مطابقة عينة (DNA)، أن الجثة للطالب «يوسف مسعد»، ويجري الانتهاء من تصريح الدفن، تمهيداً لتسليم جثته إلى ذويه، لدفنه في مقابر العائلة بمركز ناصر.

غرق طالب في مياه النيل ببني سويف أثناء استحمامه

ولقى الطفل «يوسف مسعد»، البالغ من العمر 16 سنة، طالب في الصف الثالث الإعدادي، مصرعه غرقاً قرب معدية «كفر الجزيرة»، بقرية «أشمنت»، التابعة لمركز ناصر، شمال محافظة بني سويف، منذ يوم 24 من شهر أبريل الماضي، ولم يُعثر على جثمانه، حتى ظهرت طافية اليوم الثلاثاء، على مياه النيل بمركز الواسطى.