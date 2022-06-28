رئيس «موازنة النواب»: يجب تطبيق إدارة اقتصاديات مخاطر لمواجهة الأزمات

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن العالم يعيش أزمات اقتصادية متتالية، منذ تفجير مبنى التجارة العالمي في 2001، ثم غزو العراق، والأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008، تلتها ثورات الربيع العربي، ونهاية بجائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية.

اقتصاديات إدارة المخاطر

أضاف الدكتور فخري الفقي، خلال مشاركته في جلسة الأزمة الاقتصادية العالمية وآثارها على الدولة المصرية، بالمؤتمر السنوى لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أننا نعيش عصر الأزمات والصدمات، وبالتالي لابد من تغيير المنظور الاقتصادي، للتعامل مع الأزمات العالمية، قائلا: «يولد الآن اقتصاديات إدارة المخاطر، وهناك دول كبرى تتراجع لعدم قدرتها على إدارة المخاطر».

وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن من تبعات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، انكماش في الاقتصاد ثم اختناقات بسبب تزايد الطلبات عالميا، مؤكدا أن هذه الأحداث، أدت إلى تضخم عالمي وارتفاع في أسعار الطاقة، والمواد الغذائية، يضاف إليها تأثر السياحة المصرية، وأخيرا خروج 20 مليار دولار من الأموال الساخنة.

إجراءات عاجلة لزيادة الرواتب والمعاشات

وحدد الدكتور رئيس الخطة والموازنة بمجلس النواب، حلول الأزمات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على مصر قائلا: «الحل في إجراءات عاجلة تخص الموازنة وزيادة المرتبات والمعاشات وهذا ما حدث، ومحاربة البنك المركزي للتضخم من خلال تشديد الضمانات»، مؤكدا أن التضخم في مصر معقد، وجزء كبير منه أسبابه خارجية.

يشار إلى أن المؤتمر السنوي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، يقام تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وعدد من الجهات الراعية.