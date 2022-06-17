رئيس مجلس النواب: العلاقة بين المحكمة والبرلمان يحكمها إطار «تحقيق العدالة»

قال المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب المصري، إن العلاقة بين المحكمة الدستورية والبرلمان تجتمع في إطار واحد، وهو تحقيق العدالة، لأن منصب رئاسة المحكمة الدستورية العليا وقبلها العمل كقاضٍ في المحكمة وفي القضاء بشكل عام نمى لدى الشعور بالعدالة وتحقيقها، لافتا إلى أن منصب رئيس مجلس النواب قائم على تحقيق العدالة لأن الدستور يستند إلى سيادة القانون والمواطنة، التي تعني في جوهرها العدالة والمساواة.

آليات العمل بين المحكمة والبرلمان

وأوضح الجبالي، خلال استضافته في لقاء خاص على قناة إكسترا نيوز مع الإعلامي محمد عبد الرحمن على هامش ختام فعاليات المؤتمر الثامن للبرلمانين الشباب، أن هناك اختلاف في آليات العمل بين المحكمة والبرلمان، حيث إن العمل بمجلس النواب تدخل فيه الاعتبارات السياسية والحوارات السياسية ورقابة الحكومة، ويدور كل ذلك في إطار تحقيق العدالة ومصلحة المواطن، مضيفا أن متطلبات العمل القضائي تبعد القضاة عن الإعلام لأسباب، منها أن القاضي يرتبط بظروف الدعوة المنظورة أمامه وكأنه لا يرى أي إعلام أو صحافة حتى لا يتأثر حكمه، ولكن بمجرد توليه منصب برلماني يتواصل مع الإعلام ولا حرج في ذلك.

تولى الشباب مناقشة قضية المناخ العالمية

وأشار الجبالي، إلى أنه من المنطقي أن يتولى الشباب في البداية مناقشة قضية المناخ العالمية لأن الشباب هم قادة المستقبل بلا شك، ومشكلة تغير المناخ مشكلة كارثية كما أجمع عليها واتفق المشاركون في المؤتمر الثامن للبرلمانين الشباب، مضيفا أن مصر ستستضيف قمة المناخ الـ27 في نوفمبر المقبل برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يؤكد أن قضية المناخ ليست قضية حاضر فقط، وإنما قضية مستقبل تؤثر على جميع مناحي الحياة.