رئيس مجلس النواب: مؤتمر «البرلمانيين الشباب» مصدر إلهام للجميع

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن الحالة الحوارية البناءة التي شهدتها أعمال النسخة الثامنة من المؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب هي مصدر إلهام لنا جميعا ومخزون من الأفكار المستحدثة لمواجهة التداعيات السلبية لظاهرة تغير المناخ، وهو ما يجعل الجميع حريصا على وضع مخرجات المؤتمر أمام المجتمع الدولي في ذلك الظرف العالمي الاستثنائي وسط تساؤلات عديدة عن مصير العالم في خضم تلك التحديات غير المسبوقة، والتي تجعل العالم في حاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى إلى تلك الأفكار الشبابية الواعية.

وأضاف، في كلمته خلال فعاليات الجلسة الختامية للمؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب تحت رعاية رئيس الجمهورية: «في الختام، فإنني أدعوكم جميعا إلى التمسك بالعهد الذي قطعتموه أمام شعوبكم بأن تحافظوا على مقدرات دولكم ومجتمعاتكم فأنتم طاقة الأمل والنور، تلك الطاقة التي تضيء الطريق لتجاوز تلك المرحلة الدقيقة من التاريخ الإنساني ومن أجل هذا حافظوا على استمرارية الحوار بينكم، والذي يمثل بحق مصدرا لا ينضب من الأفكار المهمة والخلاقة للتعاطي مع القضايا والتحديات العالمية والوطنية».