التحقيق في حريق مسجد نور الإيمان ببورسعيد.. وحقيقة «معجزة المصاحف»

تجري النيابة العامة التحقيقات في حريق نشب في مسجد نور الإيمان ببورسعيد، إثر ماس كهربائي في صاعق للناموس فسقط على أحد التكييفات وبدوره احترقت المنطقة المحيطة بها دون وقوع إصابات، فيما ادعت صفحات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، أن النيران التهمت المسجد بالكامل إلا المصاحف في معجزة إلهية لم تحدث من قبل.

وعاينت النيابة العامة مسجد نور الإيمان؛ لمعرفة ملابسات الحادث على الطبيعة، كما يجري استجواب إمام وعامل المسجد لبحث أوجه التقصير الذي تسبب في نشوب الحريق.

عامل المسجد: سيطرنا على الحريق قبل وصول سيارات الإطفاء

وفي لقاء «الوطن» مع عامل مسجد نور الإيمان، قال إنه يتم إغلاق المسجد عقب كل صلاة، وأن إمام المسجد وجه بتشغيل صاعق الناموس بعد صلاة العشاء؛ للحد من كميات الناموس الكبيرة فنصحته بعدم تشغيلها حتى لا يحدث ماس كهربائي لكنه أصر، وبالفعل نشب حريق بسبب ماس كهربائي في العاشرة والنصف من مساء الأحد.

وأضاف العامل: «كنت متواجدًا بمنزلي القريب من المسجد وسمعت استغاثات بعض الأهالي من خروج ألسنة نيران من الشباك بجوار المنبر، فهرعت إلى المسجد وفتحته وقام بعض الأهالى بإحضار المياه وطفايات الحريق من السيارات الخاصة بهم، وتمت السيطرة على الحريق في أقل من ربع ساعة».

وأشار إلى أن سيارات الإطفاء جاءت إلى مكان الحريق بعد أن تم إخماده، كما أن الحريق نتج عنه تلفيات محدودة ويجري إصلاحها بعيدة عن المصاحف والكتب بالمسجد.

مصدر: النيران لم تلتهم المصاحف وليست معجزة

من جانبه، أكد مصدر مسؤول بمديرية أوقاف بورسعيد، أن الحريق الذي نشب في مسجد نور الإيمان بمنطقة قبضايا محدود للغاية، نافيًا ما تردد بأن النيران التهمت المسجد وأن المعجزة في أنها لم تلتهم المصاحف.

وأوضح أن السكان انتبهوا إلى الحريق قبل وصوله إلى دولاب خشبي به المصاحف ولوحة بها أسماء الله الحسنى، كانت مجاورة للمنبر الذي اشتعل فوقه الحريق، فجرى إنقاذها، مطالبًا المواطنين بعدم الانسياق لشائعات وخرافات تتسم بالجهل.

وأكد المصدر أن الفيديو الذي تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي، كان من شخص داخل غرفة مجاورة داخل مسجد نور الإيمان، فصور للمشاهد أن الحريق في المسجد بالكامل بظهور اللون الأحمر من نوافذ المسجد، مشيرًا إلى أن الدليل على أن الحريق بمسجد نور الإيمان محدود، هو أن سيارات الإطفاء لم تجد سوى احتراق لوحين من الخشب، وتم سحبهما للخارج؛ حتى لا يتسخ المسجد من آثار الاحتراق.

كان اللواء حسني عبدالعزيز، مدير أمن بورسعيد قد تلقى بلاغًا بالحادث، ووجه على الفور فريق بحث جنائي، للوقوف على الأسباب وتحرير المحضر الخاص بالواقعة.

كما أنه فور ورود بلاغ لغرفة عمليات رئاسة حي الزهور باندلاع حريق بمسجد نور الإيمان، تم إبلاغ غرفة شركتي الغاز وطوارئ الكهرباء ،وقام فوزي الوالي رئيس حي الزهور، بالتوجه إلى المسجد حيث تم التأكد من إخماد الحريق بواسطة الأهالي.