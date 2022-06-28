حريق وضبط مستريح استولى على مليون جنيه ومصرع مسن.. أحداث 24 ساعة بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج خلال 24 ساعة عدة وقائع متفرقة، حيث لقى خلال أحدها مسن مصرعه في حادث تصادم، بينما احترقت 3 قراريط منزرعة قصب بأخرى، وضبطت الإدارة العامة مستريحا استولى على مليون ومائتي ألف جنيه لتوظيفها بتجارة فلاتر المياه مقابل أرباح شهرية ولكنه لم يحقق ذلك.

مستريح استولى على مليون ومائتي ألف جنيه

تبدأ الواقعة الأولى عندما ورد لمركز سوهاج محضر من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة «منطقة جنوب الصعيد» يتضمن بلاغا من «محمود م م» و4 آخرين، يتضمن تضررهم من «سامي ا»، فني صيانة فلاتر مياه، لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 1.200.000 مليون ومائتين ألف جنيه لتوظيفها فـي مجال تجارة فلاتر المياه من خلال المخزن الخاص به مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يحقق وعده أو رد تلك المبالغ وعقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية.

مصرع مسن بحادث تصادم بأخميم

وبالواقعة الثانية وصل «عبد الحليم ا» إلى مستشفى أخميم المركزي بمحافظة سوهاج مصاباً «بكسر بالساق اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج»، وتم تحويله لمستشفى أخميم المركزي وتوفي فور وصوله وأفاد نجله بأنه أثناء سير والده بالطريق اصطدمت به السيارة ميكروباص، ما نتج عنه إصابته ووفاته.

حريق 3 قراريط قصب بجرجا

وبالواقعة الثالثة نشب حريق بأرض زراعية بناحية دائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج مساحتها 3 قراريط منزرعة بالقصب، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث إصابات، وأرجع مالك الأرض سبب الحريق إلى قيامه بإشعال النيران بكمية من مخلفات المحاصيل الزراعية بأرضه، ما أدى إلى تطاير الشرر ونشوب الحريق ونفى الشبهة الجنائية.