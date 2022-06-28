ندب المعمل الجنائي لفحص حريق أشجار سور فيلا وشقة في القليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بندب المعمل الجنائي لفحص حريقين شب الأول في سور إحدى الفيلات على الطريق الزراعي بدائرة مركز طوخ، والثاني في شقة سكنية في منطقة الجبل الأصفر بالخانكة دون خسائر بشرية أو إصابات في الواقعتين

تحرر المحاضر اللازمة وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعتين وبيان ملابساتهما وأسبابهما.

تفاصيل حريق طوخ

في طوخ شب حريق بعدد من الأشجار على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بنطاق دائرة مركز شرطة طوخ بفيلا على الطريق بعد مزلقان السفاينة اتجاه بنها.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بـ3 سيارات إطفاء؛ للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تعود الواقعة، عندما تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بعدد من الأشجار والنخيل بسور أحد الفيلات على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بنطاق دائرة مركز شرطة طوخ، اتجاه بنها.

وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وجرى أعمال السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة دون خسائر بشرية.

وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بعدد من الأشجار والنخيل بفيلا على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بنطاق دائرة مركز شرطة طوخ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تفاصيل حريق الخانكة

وفي الخانكة شب حريق في شقة سكنية بمنطقة الجبل الأصفر، وتم السيطرة علي الحريق دون خسائر بشرية أو مصابين.

وتبين أن الحريق شب في شقة بجوار مركز شباب وادي النيل وتم إخماده دون خسائر بشرية.