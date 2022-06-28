موعد تنفيذ حكم الإعدام في قاتل نيرة أشرف.. تحدده جنايات المنصورة يوم 6 يوليو 2022

عقب النطق بالحكم اليوم بقضية مقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة الذي أصدرته الدائرة الثانية بمحكمة جنايات المنصورة وتضمن إحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في تنفيذ حكم الإعدام بحق المتهم محمد عادل، وتحديد يوم 6 يوليو القادم للنطق بالحكم النهائي، فإنه من المقرر تحديد موعد تنفيذ حكم الإعدام في قاتل نيرة أشرف في ذلك اليوم ليسدل الستار على القضية التي هزت الرأي العام خارج المنصورة بتنفيذ حكم الإعدام بالمتهم بالقضية.

سعادة وهتافات بميادين المنصورة سعادة بالحكم

وكان مئات المواطنين قد توافدوا على مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية لمتابعة جلسة محاكمة المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، وفور النطق بالحكم انطلقت زغاريد وهتافات الفرحة بعدالة المحكمة، مع التساؤل عن موعد تنفيذ حكم الإعدام في قاتل نيرة أشرف ومطالبات بجعله تنفيذا علنيا، ليكون عبرة لغيره وفقا لما قاله بعض الحاضرين أمام محكمة جنايات المنصورة.

موعد تنفيذ حكم الإعدام في قاتل نيرة أشرف

وينتظر المواطنون موعد تنفيذ حكم الإعدام في قاتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة ليكون أسرع حكم يصدر وينفذ حديثا نظرا لما أحدثته الواقعة من صدمة هزت الرأي العام.

ومن المنتظر تحديد موعد تنفيذ حكم الإعدام في قاتل نيرة أشرف عقب رد فضيلة مفتي الديار المصرية على الواقعة وإبداء الرأي الشرعي بها، وذلك يوم الأربعاء القادم الموافق 6 يوليو القادم.