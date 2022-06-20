«آداب المنصورة» تنعى نيرة طالبة جامعة المنصورة وتصف الحادث بالأليم

نعت كلية الآداب جامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية، في بيان رسمي على صفحة الكلية الرسمية، ابنة الكلية الطالبة نيرة أشرف أحمد عبد القادر الطالبة بالفرقة الثالثة بقسم اللغات الشرقية بكلية الآداب بجامعة المنصورة، والمقيمة في مدينة المحلة بمحافظة الغربية.

والتي لقيت مصرعها اليوم على يد زميلها بالفرقة الرابعة بقسم اللغات الشرقية شعبة العبري بكلية الآداب بجامعة المنصورة، المدعو محمد عادل محمد، المقيم بمدينة محلة البرج بمحافظة الغربية.

كلية آداب المنصورة تنعى نيرة

وقدمت كلية الآداب بجامعة المنصورة، في نعيها لطالبة جامعة المنصورة «نيرة»، تعازيها للفقيدة وخالص مواساتها لأسرتها، فضلا عن إدانة الكلية للحادث الذي وصفته بالأليم، كما اختتم البيان بالدعاء لنيرة بالرحمة والمغفرة.

نص بيان نعي نيرة

وجاء بنص البيان الذي أصدرته كلية الآداب جامعة المنصورة..

«يتقدم السيد الدكتور محمود سليمان الجعيدي، عميد الكلية، وأسرة كلية الآداب جامعة المنصورة، بأسمى آيات العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيدة الطالبة نيرة أشرف أحمد عبدالقادر الطالبة بالفرقة الثالثة بالكلية قسم اللغات الشرقية، والتي وافتها المنية اليوم، إثر الحادث الأليم الذي ترفضه وتدينه وتشجبه إدارة الكلية جملة وتفصيلا، ونسأل الله، عز وجل، أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

تفاعل المتابعين مع البيان

ولاقى بيان كلية الآداب جامعة المنصورة تفاعلت مع متابعي الصفحة لتصل التعليقات إلى أكثر من 3 آلاف خلال دقائق.