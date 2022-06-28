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جهات التحقيق تأمر بتشريح جثمان شاب لقي مصرعه غرقا في النيل بالوراق

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إبراهيم ناصر
06:23 م | الثلاثاء 28 يونيو 2022
غرق شاب - أرشيفية

غرق شاب - أرشيفية

أمرت جهات التحقيق بنقل جثمان شاب تعرض للغرق بنهر النيل في منطقة الوراق إلى مشرحة زينهم، وانتدبت عناصر الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه بعد تمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال جثمانه فور تلقيهم بلاغا من أحد الأشخاص يفيد بالعثور على جثة طافية بنهر النيل في الوراق.

التحفظ على كاميرات المراقبة

كما أمرت الجهات المختصة بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من محل العثور على جثمان الشاب تمهيداً لتفريغها والوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وكلفت رجال المباحث بعمل التحريات اللازمة لكشف تفاصيل الحادث.

بداية البلاغ

وكانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة قد تلقت بلاغا مفاده العثور على جثة لأحد الأشخاص طافية بنهر النيل في الوراق، وانتقل رجال الإنقاذ النهري إلى مكان الحادث على الفور وتم انتشال الجثمان، وتبين من المعاينة أن الجثة لشاب في العقد الثالث من عمره، تم وضعها تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بنقلها لثلاجة المستشفى العام، وكلفت الأدلة الجنائية بالانتقال لمكان الحادث لكشف ملابساته والتعرف على ظروف حدوثه.

 

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